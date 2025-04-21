你是最慘的嗎？ 上班族股災平均損失出爐

4月初，美國關稅政策突如其來，讓台灣不少上班族一夕之間陷入投資失血、生活緊縮的雙重壓力，不少人開始透過兼差來開拓財源、增加收入。1111人力銀行「全民兼差拓財源意願調查」最新調查顯示，股災衝擊上班族股民平均損失23.5萬元， 7成8上班族憂心自己未來經濟。

根據1111人力銀行最新調查顯示，有高達77.4% 的上班族手上持有股票、ETF、基金、期貨等金融投資工具。然而，這一波股災卻是殺得讓不少人措手不及。統計下來，受訪者平均損失高達235,038元。原本期待以小額投資創造額外收入的上班族，頓時間反而陷入焦慮與不安。

但值得注意的是，因多數上班族採取「長期定期定額」投資策略，因此並未出現恐慌性的大量拋售。根據調查顯示，有56.8% 的人，選擇「長期持有、等待回漲」，另有17.9% 則視跌勢為機會，選擇「逢低進場，撿便宜」。然而，儘管操作理性，但這波突如其來的市場震盪，依舊敲響了民眾生活的警鐘。

調查中指出，現在有高達78.1% 的上班族，對美國關稅政策導致的經濟影響感到擔憂，其中更有17% 的人是感到「非常焦慮」。而面對這一波投資虧損對家庭生活可能造成哪方面的衝擊，有53% 的上班族認為沒有太大的影響，但有38.4% 的上班族已開始縮減家庭與生活支出；18% 則選擇投入兼職、增加收入；甚至有9.1% 的人得開始啟用預備金過日子。

1111人力銀行公關經理莊雨潔解釋，這樣的數字顯示出，大部分的上班族在有固定工作、領薪的同時，會將部分可運用的資金用作投資，較少選擇融資等風險較高的方式，手中現金相對穩定、不至於立即影響到生活，因此，在這一波股市震盪中，目前都在觀望、尚未賣出，而這也呼應多數的人目前選擇「長期持有、等待回漲」。

這場由全球政策牽動的股市波動，不僅讓人重新檢視投資策略，更將焦點拉回「職場穩定性」與「多元收入來源」的重要性。對上班族而言，如何在變局中找到穩定，或許不再只是被動等待市場回穩，而是能否積極啟動第二條生存跑道的動力與勇氣。