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關稅重擊股災難民怎麼補黑洞？ 上班族「12字訣」應變

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國總統川普掀起對等關稅戰，引爆股災。中央社
美國總統川普掀起對等關稅戰，引爆股災。中央社

美國總統川普掀起對等關稅戰，引爆股災。根據1111人力銀行統計，股災衝擊上班族，受訪者平均損失高達235,038 元，七 成八憂心經濟未來。在紡織廠擔任業務助理的35歲王先生透露，如今收入驟減、投資慘賠，他無奈表示，這幾年投資存的都沒了，現在只能靠「假日兼差、多勞多得、靜觀其變」，等待時機好轉。

今年35歲的王先生，在一間百人紡織廠，擔任業務助理，月薪約三萬初，主要負責客戶訂單的追蹤與出貨協調，收入雖不高但工作穩定。公司的美國客戶占比超過六成。本月川普宣布對台課徵32%對等關稅，客戶為避免成本上升，陸續提出延後訂單、取消訂單，甚至要求停止出貨，導致公司營運受衝擊，被迫實施輪休制度。王先生目前一週僅需進公司三天，有時上午開完會就打卡下班，工時和收入都受影響。

王先生習慣透過融資操作提高槓桿，曾經獲利近百萬，近期，他主力持股如鴻海（2317）、儒鴻（1476）與聚陽（1477），連續三天跌停，不只帳面虧損，還得跑銀行借錢，補繳100多萬的保證金，有些僥倖賣出的股票也是慘賠收場，讓他苦不堪言。

為了彌補投資的巨額虧損，王先生不得不開始接兼職，如宴會廳外場服務、物流理貨等勞力工作，平均日薪約2,000元，假日兼差能增加約8千元額外收入。他無奈表示，這幾年投資存的都沒了，現在只能靠多勞多得，靜觀其變，等待時機好轉。

另一位33歲的邱先生，擁有多年會計工作資歷，現職於一家跨國集團企業，負責財務結帳與報稅作業，月薪四萬六。除正職工作外，他平時也接案兼差，賺取額外收入提升財務安全感。

邱先生所服務的集團，業務遍及中國、法國、及歐美，自身所屬公司，有部分營收仰賴中國市場，因為受到新一輪關稅措施波及，公司內部資金調度吃緊。他透露，財務部現在需要排順序付款，優先處理影響營運的關鍵供應商，其他的就只能延後付款。財務問題已經影響定期扣繳的政府規費與薪資發放。

近日，邱先生接獲總公司人資電話通知，因為關稅政策導致業績惡化，指出由他負責的EPR專案成本過高、貢獻有限，決定裁撤職位以控制開支，並依法發放資遣費與年度獎金。邱先生坦言，雖然不意外，但仍感到遺憾。預見產業動盪，邱先生早已著手準備求職計畫，未來希望轉戰金融保險領域，他認為，保險業穩定，組織制度健全，是更能成長遠經營的事業。

股災 關稅

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