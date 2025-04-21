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美債操作兩極化 市場情緒處於高度不確定的十字路口

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
近期高資產族群對美債操作出現兩極化。路透
近期高資產族群對美債操作出現兩極化。路透

近期高資產族群對美債操作出現兩極化：一派認為殖利率走高提供長期進場機會，出清股票轉而布局美債；另一派則對美國財政與信用風險擔憂，選擇出清美債，改押股市或其他資產。此顯示市場情緒處於高度不確定的十字路口。

美國政府今年面臨高達9.2兆美元國債到期壓力，市場關注其還款與再融資能力之際，近期更傳出美方可能向外國債權人施壓，將所持美債轉為100年期零息債券，以減輕財政負擔。儘管此一傳聞尚未獲得官方證實，卻已引發全球市場劇烈波動。

受消息及融資壓力影響，美國10年期公債殖利率在4月上旬五個交易日內急升，從約4.1%躍升至逼近4.5%，創下自2001年「911事件」以來單週最大漲幅。隨後，殖利率由高點下滑呈現震盪，但21日早美國10年期公債殖利率仍在4.35%附近，市場甚至傳出激進預測，認為殖利率恐突破5%，反映投資人對美國信用與財政風險的憂慮持續在升溫。

此外，基本面數據也不容樂觀。法人機構預期，受貿易緊張與關稅影響，美國全年GDP成長率將由原預估調降至1.8%，關稅效應對GDP影響估達1.1個百分點。台灣亦難獨善其身，因出口受外需疲弱與關稅影響，全年GDP預測也由3%下修至約1.64%。

法人警示，美債利率飆升反映市場對美國財政與政策穩定性的疑慮。若債務與利率壓力持續，恐牽動全球資金流動與金融穩定，投資人應密切關注後續政策走向，並適時調整資產配置，以因應潛在市場劇烈波動。

殖利率 美國

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