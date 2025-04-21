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台股開盤小跌74點、台積電持續走疲 開黑844元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台股今日加權指數以19321點開出，較上周收盤19395點，下跌74點。圖／AI生成
台股今日加權指數以19321點開出，較上周收盤19395點，下跌74點。圖／AI生成

台股今日加權指數以19321點開出，較上周收盤19395點，下跌74點，櫃買指數以平盤212.13點開出，上周法說會後表現平平的台積電今日以844元開出，持續走疲，盤中最低至839元，鴻海則以135元開黑後翻紅，盤中最高至137元。

上周美股收盤，四大指數中道瓊工業指數收在39142.23點，下跌527.16點，跌幅1.33%；標普500指數收在5282.70點，小漲7點，漲幅0.13%；那斯達克綜合指數收在16286.45點，下跌20.71點，跌幅0.13%，費城半導體指數收在3832.47點，下跌24.70點，跌幅0.64%。另外，與台股高度相關的輝達（NVIDIA）與台積電ADR分別跌2.87%、跌0.05%。

永豐投顧分析，觀察台股日K、周K線，已量縮拉回醞釀反彈，台股經過震盪後逐漸趨於平穩，雖政策議題仍然有變化，但衝擊性已降低許多，顯然一輪急殺已經掃除不少浮動籌碼。

國際局勢仍是焦點，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，美國川普政府的關稅衝擊進入2.0，使得中美貿易戰持續升溫，保護主義興起，中美逐漸朝向供應鏈分化脫鉤，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續壟罩股市變化。

台積電 台股

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