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台股開盤下跌73點 台積電開低6元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股21日開盤指數下跌73.89點，開盤指數為19,321.14點。台積電（2330）開盤價844元，下跌6元。

群益投顧表示，指數挑戰短期均線無功而返，技術面偏弱格局未能改變，加上關稅不確定因素尚待釐清，預期短線震盪調整。操作仍以短打價差交易因應為宜，確實執行停損停利動作。

操作題材可留意記憶體拉貨潮提前，川普暫緩中國大陸以外國家對等關稅90天，市調機構TrendForce報告顯示，第2季記憶體報價將上修，DRAM(含HBM)與NAND Flash合約價都有3％～8％調漲空間，比先前預期漲幅明顯擴大，激勵記憶體相關股短多。

上周五（18日）逢耶穌受難日，美國股市與債市都休市一天。

特斯拉（台北時間本周三清晨）和Google母公司字母（周五）將率「科技七雄」之先公布財報；德儀（周四）和英特爾（周五）的財報也備受矚目。

三大法人上周五（18日）集中市場合計賣超159.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.9億元，投信買超19.6億元，自營商（自行買賣）賣超4.2億元，自營商（避險）賣超23億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加809口至6,503口，其中，外資淨空單減少808口至29,062口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加843口至8,495口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在15,600點 ; 月買權最大OI落在20,800點，月賣權最大OI落在17,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.72上升至0.72。VIX指數下降3.89至29.62。外資台指期買權淨金額0.02億元 ; 賣權淨金額1.2億元。整體選擇權籌碼面偏多。

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