台股價漲量縮 法人：後市關注關稅影響
美股18日因耶穌受難日休市。法人表示，美國關稅政策是3月以來影響台股波動的關鍵因素，台股近期價漲量縮，半導體關稅及台美貿易談判尚無結論，關稅影響仍是必須考量的主要變數。
國內外產業訊息方面，台積電2024年年報出爐，董事長暨總裁魏哲家表示，今年總體經濟不確定性持續存在，預期晶圓製造產業維持溫和復甦，今年台積電可穩健成長，預估今年先進製程技術（7奈米及以下先進製程）銷售金額占比上看80%。
台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）、台北國際車用電子展以及台灣國際智慧移動展將於23日起登場，包括鴻海、台達電、微星、和泰車、德州儀器、博世等大廠參展；除展示新技術外，美國關稅政策預料也將成為業界關注焦點。
新纖決定投資新昕資本10.857億元，持股比例約43.3%，以強化多角化投資策略及營收來源多元性，擬整合不同領域的股東資源，尋找更多元的投資商機，增加投資收益。
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