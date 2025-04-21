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永豐投顧：台積電站穩 台股錨定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

永豐投顧表示，台積電（2330）法說會繳出成績依舊亮眼，同時否認當前正在參與任何合資企業或技術移轉等相關事宜，大大去除市場疑慮。法說會後股價雖無亮眼表現，但這要歸罪於市場的觀望情緒，如果計算台積電的PE與PB，目前已接近長線低檔，已具投資價值。

美中兩國在關稅戰尺寸不讓，但沒有關閉協商機會，只不過是要在面子占上風。這種優勢往往能在外交辭令間瞬間出現，而且兩方也可以自說自話，市場已經反應鬥爭的利空，未來稍微和解就有利多。

從中長線看，台股已經進入景氣高原尾端，未來要面對關稅戰搶運後的真空；另外，景氣對策信號也很難再推高，半導體產業景氣也不容易再延續，長線規劃上應該收縮資金，等待景氣週期度過低谷。

永豐投顧表示，4月上旬慘跌，台股有反彈空間，加上關稅戰張力已經拉到最大，短線有回彈的動能，電子中下游股已經反彈，跌深股可以操作，但空間不大，指數上限在回補跳空缺口。

台積電 景氣對策信號 關稅

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