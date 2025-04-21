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川普槓上鮑爾是市場崩潰前兆？富蘭克林華美：關注三大風險指標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
媒體引述消息人士報導，總統川普（左）雖對聯準會主席鮑爾（右）遲不降息感到不滿，但為避免再度引發金融動盪，可能不會開除鮑爾。（路透）
媒體引述消息人士報導，總統川普（左）雖對聯準會主席鮑爾（右）遲不降息感到不滿，但為避免再度引發金融動盪，可能不會開除鮑爾。（路透）

川普鮑爾的政策角力已成為市場焦點。川普批評鮑爾「遲到且犯錯」，認為美國應早已降息；而鮑爾則堅持，在關稅政策可能帶來的通膨壓力下，聯準會需保持謹慎，暫不降息。這種政策分歧加劇了市場對美國經濟前景的不確定性。FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊表示，政策不確定性加劇的環境下，應密切關注通膨數據、美企獲利及債券利差三個關鍵風險指標，並可適度加碼投等債平衡投資組合風險。

洪慧珊分析，在川普政策仍具高度多變性的情況下，聯準會確實不宜貿然調整貨幣政策，關稅延後實施的90天是關鍵調整期，若聯準會因市場波動而倉促降息，不僅可能引發更大恐慌，還會加劇已上升的通膨預期。

面對這種不確定性，投資人正從美債轉向投資等級債券，近期市場ETF資金流向已明顯從美國國債轉向投資等級債券。洪慧珊指出，這反映市場對風險與收益的重新評估。投資人對息率相對低且受政策影響較大的美國公債產生疑慮，轉而尋求風險報酬比更佳的替代選項。投資等級債券因其嚴格的信用評級篩選和分散的產業配置，提供了更佳的風險分散效果。

在當前複雜的市場環境下，洪慧珊特別提醒投資人應密切關注三個關鍵風險指標：

首先，通膨數據將直接影響聯準會政策走向。若關稅政策確實推高通膨，聯準會可能被迫維持高利率環境，延緩降息進程，這將對債券市場造成壓力。

其次，企業獲利表現尤為關鍵。新關稅政策將對不同產業造成差異化影響，投資人需評估持有債券發行企業的獲利韌性及其應對關稅衝擊的能力。

第三，信用利差變化需密切監控。信用利差的擴大速度往往能提前反映經濟衰退風險。在政策不確定性加劇的環境下，利差變化將成為判斷市場方向的重要指標。

洪慧珊指出，在川普政策與鮑爾立場相互角力的背景下，投資人需重新評估風險偏好。各類資產在關稅議題下波動加劇，資產間相關性被打亂，傳統配置策略需要調整。投資人釐清投資目的，長期價值型投資人應檢視投資標的是否仍具長期價值，若否則適當減碼，保留資金彈性。

富蘭克林華美投信「20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）將於４月28日掛牌交易，該ETF追蹤ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數，選擇BBB+到BBB-評級的債券，確保投資品質。同時，基金透過多元化配置降低風險，並採用月配息，並設有收益平準金機制。

00982BFT投資級債20+ 債券 川普 關稅 鮑爾

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