安聯投信：留意超跌後的表現潛在機會

就盤面表現上，安聯投信台股團隊表示，觀察避險指標的走勢，現階段台股應已渡過關稅的主震，能倖免於關稅影響、受惠急單拉貨的標的可望陸續回到基本面的軌道；針對稍早並非因基本面出現變化而走跌的標的或族群，則可留意超跌後的表現潛在機會。

安聯投信台股團隊表示，今年以來台股走勢波動，主要來自以下兩個理由。首先是Deep Seek的低成本模型、GB200出貨小於預期造成AI類股評價下修；接下來則是美國政府從3月開始啟動部分對等關稅影響迄今；但在半導體關稅以及台美貿易談判尚無結論之際，關稅的影響仍是投資必須考量的主要變數。

安聯投信台股團隊表示，各國貿易談判結果會影響市場對聯準會利率政策的預期，目前並無定論。短期來看市場大多已反應對等關稅的利空消息，但中長期來看，左右市場的關鍵，還是再看美中貿易戰後續情勢變化而定，通膨數字與利率政策走向則是另個可持續關注的因素。

此外，安聯投信台股團隊表示，232條款的調查結果對半導體與生技製藥的調查結果以及川普的後續作為對台股有重要影響。根據推估，該調查於4月1日啟動、預計4月16日起21天內徵詢大眾意見，該調查最慢270天內完成。

就基本面或題材面，安聯投信台股團隊表示，從重要法說所釋放訊息來看，第2季展望優於市場預期，說明關稅使訂單往前，預期第2季將明顯的淡季不淡，這也是目前產業供應鏈的主要現象。預期多數法說將充斥淡季不淡的類似看法。關於非電部分題材，傳產股受關稅影響程度高於電子業，受景氣波動的影響也相對更大。短期看急單，中長期要看對等關稅最後的談判結果。

安聯投信台股團隊表示，對等關稅豁免90天，電子產品暫時豁免，台股反彈回升，惟價漲量縮，短期均線仍呈現反壓現象，壓抑大盤表現，展望後市台股成交量能否放大，可做為行情是否由反彈轉回升的參考訊息。