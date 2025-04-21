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川普關稅衝擊 台股內資撐盤兆元上膛 有助挑戰2萬點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股近期面臨一波波川普關稅衝擊，官民等內資兆元資金上膛護盤。本月7日股災以來，台股除有公股行庫、投信等資金護持外，尚有國安基金宣布進場、逾百家上市櫃公司祭出買回庫藏股自救，有助大盤短線挑戰2萬點，乃至月線20,462點。

美國總統川普宣布對等關稅以來，台股7日當周狂跌8.3%。不過，在官民資金護盤加持之下，台股上周跌幅已大幅收斂到0.6%，且從9日收盤17,391點低點到上周五（18日）的收盤價19,395點，加權指數已上揚11.5%，短期破底危機解除。

法人估計，台股固盤資金動能強勁，官民資金合計上兆元資金上膛，將發揮撐盤及拉盤效應。國安基金8日晚間宣布將進場，可動用資金上限5,000億元。依過去八次護盤的歷史經驗，只要一宣布護盤，台股在之後一周的上漲機率高達100%，未來一個月的上漲機率也有75%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

在民間資金方面，CMoney統計，7日以來，宣布實施庫藏股公司達122家，合計可買回資金上限5,075.9億元。其中，以光寶科的可買回資金上限預計621.2億元最高，嘉澤、瑞儀、GIS-KY的預期上限金額則都超過250億元。

另外，八大公股券商7日以來買超342.3億元，標的包括台積電（2330）、廣達、聯發科、市值型及高股息ETF等。投信累計十個交易日則買超177.1億元。除已成立的ETF基金之外，上周有一檔新募台股ETF成立，本周起到6月初還有六檔台股ETF、基金將全新募集，都將於近期進場，可成為投信買超的新力道。

法人認為，台股最壞情況應該已經過了。綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，除官民合力撐盤有利台股信心面以外，法人看好上市櫃公司首季財報、提前拉貨潮有利近期企業表現、美國聯準會（Fed）降息機率高有利資金動能，均有助台股後市表現。

台股 國安基金 護盤

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