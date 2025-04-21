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資金捧輝達鏈 逆勢加碼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美國近期對輝達H20晶片實施禁令，儘管政策面出現雜音，近期三大法人資金卻逆勢加碼台廠輝達供應鏈。聯合報系資料照
美國近期對輝達H20晶片實施禁令，儘管政策面出現雜音，近期三大法人資金卻逆勢加碼台廠輝達供應鏈。聯合報系資料照

美國近期對輝達（NVIDIA）H20晶片實施禁令，引發各界關注人工智慧（AI）供應鏈變化。儘管政策面出現雜音，近期三大法人資金卻逆勢加碼台廠輝達供應鏈，包括廣達（2382）、緯創、京元電等，顯示市場對長線AI應用成長仍具信心。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等專家表示，美國禁令短線或許影響特定AI晶片出貨節奏，但並未改變AI算力長期需求趨勢。

近期法人趁利空消息壓回之際逢低布局，尤以具備輝達供應鏈地位的相關台廠，後市有望受惠於近期急單所帶來的營收挹注。

篩選近十日三大法人反手買超逾千張、且3月合併營收具成長的輝達供應鏈，包括：聯電、廣達、緯創、仁寶、英業達、宏碁、光寶科、微星、廣運、和碩、京元電子、圓剛、巨大、中光電等籌碼有撐，有望成為後市焦點。

關稅戰方面，摩根士丹利（大摩）證券提醒，隨著美中雙方將重新啟動談判，雙方針鋒相對的關稅局勢可望出現逆轉契機。然而，考量達成最終協議所需時間可能拉長，短期內關稅影響仍將持續存在，對兩國及全球供應鏈造成壓力。

隨輝達將認列55億美元相關費用，綜合摩根大通（小摩）、野村證券分析，該事件對晶圓代工與封測廠，如台積電、日月光等影響整體偏中性，主因在於H20的生產周期預計將在2025年第2季結束，且自2024年底以來並未再向台積電新增H20晶圓訂單。

此外，輝達選擇在今年上半年對H20減產，有助於降低未來Blackwell可能面臨的砍單風險。

台廠供應鏈方面，大摩給予緯創「優於大盤」評等，目標價158元。大摩科技產業分析師高燕禾表示，緯創宣布其美國新子公司 Wistron InfoComm將投資最多5,000萬美元購買土地和設施，且將在德州協助輝達進行電路板組裝，雖然在美國生產成本高於台灣，但預期客戶會吸收因關稅造成的額外成本。

另外，滙豐給予京元電「買進」評等，目標價由192元升至197元。滙豐指出，Blackwell平台營收仍將按計劃進行，短期內表現不會令人失望，因此京元電將同步受惠於此趨勢，AI相關營收占比預估將在2025年提升至34%，後市可期。

AI 京元電 輝達

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