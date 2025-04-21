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一周盤前股市解析／高股息、軍工股 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（18日）呈現平盤上震盪走勢，終場上漲56點收19,395點，成交量能續降，顯示關稅疑慮使市場觀望氣氛日益濃厚。投顧法人認為，短線可留意高股息股、軍工股，但宜保留現金彈性，

台新投顧協理范婉瑜表示，基於國際情勢不穩，本周美國科技股密集財報公布，日前ASML公布財測低於預期，股價下跌，預期市場觀望氣氛濃厚，台股不易有大表現，操作保守為宜，可先留意軍工、高股息殖利率個股。

統一投顧協理陳晏平指出，聯準會主席鮑爾表示不急於調整基準政策利率的鷹派發言，加上美國總統川普關稅政策反覆未定，美中貿易戰升溫，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續籠罩股市變化。

台股現階段籌碼面正向，不過量能不足將使大盤反覆壓力測試，反彈以震盪格局，緩步挑戰7日缺口20,200點，選股優先以業績佳搭配高殖利率為主，建議區間操作、分批低接不追高，同時保有一定比例現金彈性。

第一金投顧協理黃奕銓表示，4月以來，市場經歷震撼教育，短線融資維持低檔，散戶未大舉進場，短線行情有望持續，目前選股上以權值股、各產業龍頭、航空、航運、高殖利率為方向，短線上，中小型個股籌碼較為混亂，挑選個股為權值、低基期、庫藏股三大方向為主。

短線 高殖利率 高股息

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