蔡明彥專欄／錢進軟體、遊戲 避開關稅風暴

股市近期驚魂甫定，在融資浮額大清洗後出現跌深反彈。但由於美國總統川普對等關稅談判正如火如荼與前幾大貿易順差國激烈談判中，最終關稅高低仍充滿不確定性，市場追價意願不高。

市場將不確定性歸罪於川普善變，然而，近期有人把川普在1988年接受知名主持人歐普拉專訪談及美國貿易逆差、關稅等問題的影片翻出，突然發現，近40年來川普並沒有變，他始終認為貿易談判時從敵對的一方收不到好處，所以要鎖定友好的貿易對手國。唯一不同的是，被他咬定的「大壞蛋」從當年的日本變成今天的中國，都是對美貿易順差最高的國家。

所以，川普對貿易、對關稅看法一直都沒變。至於川普提出的解決美國巨額貿易逆差以及財政赤字的藥方，能否真正解決美國已開始面對的債務壓力，知名經濟學者多不看好，實際成效會如何？也只能讓時間證明。

川普非傳統政策，主要由納瓦羅以及米倫這兩個哈佛經濟學博士操刀 。川普的貿易顧問納瓦羅基本論調是鎖定中國打擊；另從經濟顧問委員會（CEA）主席米倫去年發表的文章「重構全球貿易戰略指南」內容來看，除詳列如何判斷各國關稅貿易障礙，及美方該如何反制的論點外，最令市場關注的是他提到要讓美元貶值。

此外，他還提到「海湖莊園協議」，也就是市場傳言：美國擬要求持有美債國家，需汰換成百年無息公債，才能持續使用美元貿易結算。央行總裁楊金龍上周接受質詢時也警示，一旦傳言屬實，必然引發金融市場動盪。

對等關稅上路以來，雖然川普髮夾彎又給出三個月的人道通路讓各國稍作喘息，但美元指數已大幅下滑，目前離十年線不遠。海湖莊園協議內容是否如市場傳言？建議可觀察美元指數是否進一步走弱來判斷。

對台灣而言，川普給出的對等關稅稅率，背後邏輯基本上就是要台灣目前對美順差歸零，台商除赴美投資一途，在這一次全面對等關稅下，無力或無意願赴美投資者，恐怕只能如川普1月25日在達沃斯論壇說的：交關稅後銷美；或待主要國家對等關稅稅率底定後，透過到最終稅率較低國家生產來降低關稅的影響。

但洗產地問題是川普推出全球對等關稅的主因，廠商這次想如往常避稅，機率恐怕不高。

因此，建議投資人可留意最早跟美國達成新貿易協定的國家所談到的內容為何？我們研判稅率應該不會低於10%，但會遠低於川普4月2日手中那張表所揭露的誇張數字，如此一來，不確定性降低將有利於廠商後續接單，股市也比較有機會在研究員重修獲利預估模型後真正落底。

短期操作方面，建議可留意軟體、遊戲、內需、軍工等受關稅影響較小、股價架構仍維持多頭的少數個股。

此外，高股息ETF規模前幾大，5月將密集換股，在股市月初大跌，上市櫃公司去年獲利大爆發慷慨發放股利之下，目前現金殖利率高於5%以上的公司很多，都是現階段關稅戰後市不明，但周技術指標已在低檔，籌碼也相對穩定之際，投資人想逢低布局可考慮方向。（作者是群益投顧董事長）