就市論勢／內需、金融、記憶體 聚光

盤勢分析

美國總統川普在關稅議題上持續發威，惟態度與口氣略有改變。川普一方面宣稱中國大陸有派高層與美國接觸，另一方面也說考慮調降關稅。至於關稅大戰進度，美中雙方拉高關稅只是創造新聞氣勢，超過50%後雙邊貿易就全面暫停，初期港口堆滿不出貨的商品，中期訂單取消。

川普誇口一年可增加6,000億美元關稅收入，但4月美股下跌市值一度減少18兆美元，是關稅的30倍，如果川普沒有宣布緩衝期（找台階下），4月美股債匯市將全面崩潰，全球金融市場的大災難。

川普宣布對等關稅遞延90天，雖有短期出貨（囤貨）題材，但展望普遍保守，美國出現搶購iPhone 16熱潮，導致iPhone可以順利消化庫存二個月的壓力。

預期接下來關稅議題可能出現三個變化：一、美日關稅談判歧異：除貿易逆差與日本對美國投資外；川普也談軍費分攤，日圓匯率也可能搬上談判桌，川普比較急，日本則擔心成為「談判示範品」。

二、美國國安議題鎖定半導體與AI，而台灣又是美中對抗的焦點之一。三、全球投資人對美國資產的信心：華爾街認為「10年公債殖利率5%」是聯準會必須進場救援的臨界值，一旦美國公債失去「資金避風港」地位，類似歐債風暴的劇情將在美國上演。

投資建議

政策面「關稅與美國國家安全因素」虛無飄渺，關稅戰打到盡頭，也有一夕和解的可能性，仍待時間推進。此外，台股近日融資減少逾1,000億元，減少標的主要在散戶最看好的AI族群，融資餘額減幅已超過指數跌幅，一旦美股回穩，加權指數就能啟動反彈行情。操作建議包括內需、軍工、金融、AI應用、記憶體股。