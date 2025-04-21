聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／內需、金融、記憶體 聚光

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美國總統川普關稅議題上持續發威，惟態度與口氣略有改變。川普一方面宣稱中國大陸有派高層與美國接觸，另一方面也說考慮調降關稅。至於關稅大戰進度，美中雙方拉高關稅只是創造新聞氣勢，超過50%後雙邊貿易就全面暫停，初期港口堆滿不出貨的商品，中期訂單取消。

川普誇口一年可增加6,000億美元關稅收入，但4月美股下跌市值一度減少18兆美元，是關稅的30倍，如果川普沒有宣布緩衝期（找台階下），4月美股債匯市將全面崩潰，全球金融市場的大災難。

川普宣布對等關稅遞延90天，雖有短期出貨（囤貨）題材，但展望普遍保守，美國出現搶購iPhone 16熱潮，導致iPhone可以順利消化庫存二個月的壓力。

預期接下來關稅議題可能出現三個變化：一、美日關稅談判歧異：除貿易逆差與日本對美國投資外；川普也談軍費分攤，日圓匯率也可能搬上談判桌，川普比較急，日本則擔心成為「談判示範品」。

二、美國國安議題鎖定半導體與AI，而台灣又是美中對抗的焦點之一。三、全球投資人對美國資產的信心：華爾街認為「10年公債殖利率5%」是聯準會必須進場救援的臨界值，一旦美國公債失去「資金避風港」地位，類似歐債風暴的劇情將在美國上演。

投資建議

政策面「關稅與美國國家安全因素」虛無飄渺，關稅戰打到盡頭，也有一夕和解的可能性，仍待時間推進。此外，台股近日融資減少逾1,000億元，減少標的主要在散戶最看好的AI族群，融資餘額減幅已超過指數跌幅，一旦美股回穩，加權指數就能啟動反彈行情。操作建議包括內需、軍工、金融、AI應用、記憶體股。

川普 美國公債 關稅

延伸閱讀

加總理因應關稅戰 喊話增國防預算

WSJ曝白宮宮鬥新篇：趁納瓦羅不在 2部長說服川普關稅急轉彎

哈佛槓上川普一場烏龍？白宮事後稱發信「未經授權」

高關稅恐釀危機 川普政府擬設供應鏈應對小組

相關新聞

資金捧輝達鏈 逆勢加碼

美國近期對輝達（NVIDIA）H20晶片實施禁令，引發各界關注人工智慧（AI）供應鏈變化。儘管政策面出現雜音，近期三大法...

蔡明彥專欄／錢進軟體、遊戲 避開關稅風暴

股市近期驚魂甫定，在融資浮額大清洗後出現跌深反彈。但由於美國總統川普對等關稅談判正如火如荼與前幾大貿易順差國激烈談判中，...

就市論勢／內需、金融、記憶體 聚光

美國總統川普在關稅議題上持續發威，惟態度與口氣略有改變。川普一方面宣稱中國大陸有派高層與美國接觸，另一方面也說考慮調降關稅。至於關稅大戰進度，美中雙方拉高關稅只是創造新聞氣勢，超過50%後雙邊貿易就全面暫停，初期港口堆滿不出貨的商品，中期訂單取消。

一周盤前股市解析／高股息、軍工股 可留意

台股上周五（18日）呈現平盤上震盪走勢，終場上漲56點收19,395點，成交量能續降，顯示關稅疑慮使市場觀望氣氛日益濃厚...

川普槓上鮑爾是市場崩潰前兆？法人：關注三大風險指標

川普與鮑爾的政策角力已成為市場焦點。川普批評鮑爾「遲到且犯錯」，認為美國應早已降息；而鮑爾則堅持，在關稅政策可能帶來的通...

成交量萎縮 台股走勢震盪 留意本周美股財報

加權指數18日上漲56點，收在19,395點，成交量約2,016億元。籌碼面部分，三大法人賣超159.5億元，其中外資現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。