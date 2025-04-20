成交量萎縮 台股走勢震盪 留意本周美股財報

加權指數18日上漲56點，收在19,395點，成交量約2,016億元。籌碼面部分，三大法人賣超159.5億元，其中外資現貨賣超151.9億元，期貨淨空單減少808口至29,062口。投信買超19.6億元，自營商賣超27.2億元。上周台股下跌133點，跌幅0.6%。

永豐期貨表示，上周四美國總統川普表示美國與日本進行貿易談判，並對外宣稱取得重要進展且同時對2026年5月卸任的鮑爾砲轟應早點降息，四大美股指數中僅S&P500上漲0.1%、道瓊下跌1.3%、那斯達克下跌0.1%、費半下跌0.6%。

永豐期貨指出，台積電（2330）17日下午法說財測樂觀，但受到4月18日耶穌受難日美股休市影響，台股18日走勢較為震盪，成交量僅兩千億元左右，熱門股方面受川普關稅政策影響記憶體族群出現拉貨潮，航運類股也因此受惠，故皆有強勢表現，格局方面仍受五日線壓制，投資人需注意本周美股財報的公告台灣時間4月23日特斯拉、4月25日Google、英特爾，並留意川普的相關動態。