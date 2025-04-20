台股後市 專家：唯關稅是問

台北股市四月慘遭關稅利空襲擊而暴跌，在對等關稅獲得九十天緩衝後，指數止跌反彈，暫時回穩。時序即將進入五月，台股將迎來五窮六絕的傳統魔咒，不過，今年所得稅報稅延期一個月，台股是否隨之修正為六窮七絕？專家認為，今年影響台股，唯「關稅」是問，其他都沒意義。

台股一直以來都有五窮六絕的傳說，形容五、六月台股疲弱表現，雖然此言不是絕對，但是也多次出現，主要是因為五、六月正好是財報空窗期，利多消息不多，缺乏炒作題材，也有一說是為了繳所得稅，所以資金有贖回壓力，股市自然有一定程度的賣壓。

財政部日前公布原本今年五月要完成申報繳稅的所得稅，延長申報繳稅期限至六月底，民眾資金壓力一下子寬鬆不少，五月投入股市的資金是否真會因此增加？

國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，即便所得稅延期申報一個月，對台股也不會有太大的影響，台股目前最主要的問題在於市場信心，股市當前壓力關鍵數字是五月七日。

晶片關稅公布時間延至五月七日，蔡明翰指出，投資人關注的晶片關稅如果一直拖延不公布，則利空壓力就會沒完沒了，「稅率早點公布都是利多，再嚴苛也沒有關係，依照川普前幾次的操作，稅率最後都會修正」。

資深分析師許博傑也認為今年談論五窮六絕或六窮七絕，並沒有意義，全球股市都深受美國關稅新政影響，關稅左右股市脈動。行情與所得稅何時繳交無關，行情好時，報稅期間股票也會照樣漲。

台股目前指數停滯、成交量萎縮，代表市場都在觀望，許博傑說，在五月七日晶片關稅公布前，行情不會有太大的變化，即使台灣沒有直接出口半導體到美國，但半導體股仍會承受來自美國晶片關稅消息的壓力。

然而，台股行情欠佳、市場氣氛低迷，首當其衝的恐怕就是百貨公司提袋率，許博傑出，股市不好直接影響消費，連川普自己都說了，他不希望關稅再升高，否則消費者會不想買，關稅降一些，人們才會願意購買，顯然關稅高到一定程度將嚴重打擊消費意願的道理，商人出身的川普，再清楚不過。

許博傑表示，川普啟動關稅戰模式、台股暴跌後，迎來第一個消費旺季就是五月的母親節檔期，股市前景不明，往往削弱消費力道，今年母親節百貨公司的提袋率及消費金額，就是第一個要觀察的重點，股市財富效果減弱恐影響內需消費意願，也許需要提前預定的旅宿及航空影響不大，但其他不在規畫中的高價禮物採購意願，可能受到動搖。