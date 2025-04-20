台股限空令續實施 金管會：不設期限

美國總統川普四月初公布對等關稅計畫，攪得全球股市天翻地覆，雖然台股近兩周逐步走穩，但考量美國關稅政策、以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，金管會昨日宣布限空令將繼續實施，且不設期限，直到市場穩定。

因應川普對等關稅影響，金管會祭出三道限空令，分別是調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數，以及放寬擔保品範圍。

金管會觀察，台股上周跌幅百分之○點六八，已較前一周跌幅百分之八點三一大幅縮小，振幅百分之四點二四、亦較前一周的百分之十三點三七顯著降低，市場更趨於穩定。

上市櫃公司實施庫藏股部分，截至四月十八日止，尚在執行庫藏股的件數為一二五件，最大可買回金額預計約六百九十三億元，亦較前一周提高，除持續增加市場買盤力道，亦顯示公司經營階層以實際行動表達對公司信心。

金管會指出，考量美國關稅政策，以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，台股未來仍面臨國際政經情勢及國際股市波動影響，為維護資本市場穩定及投資人權益，限空令措施將繼續實施；此外，金管會也將持續關注國際金融情勢變化、證券交易市場情況，如市場有明顯變化，亦將隨時應變調整相關措施。

相較於清明連假結束回來的那周，台股投資人上周心靈暫時獲得休息，大盤在經歷狂風暴雨後趨於平穩，雖然政策仍有變化，但是衝擊已經降低很多，先前一輪急殺已經掃除不少浮動籌碼。

資深分析師許博傑表示，美股上周五休市，雖然預先為台股留下發揮空間，但台股不僅沒有趁機反映台積電法說利多，成交量甚至萎縮至二千億元，顯然多方對台股沒有太高寄望，市場觀望氣氛濃厚。

國安基金四月九日啟動護盤至上周五台股收盤已有十天，保德信金滿意基金經理人郭明玉說，儘管實際部署資金有限，但明顯提供市場情緒穩定力量，後續仍須留意量能不足，將使大盤反覆壓力測試，預料台股短線仍將以震盪格局為主。