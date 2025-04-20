現金股利創高族動能強 廣達、漢唐等發放率超越70%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

台股2024年企業獲利繳出歷年次佳成績，廣達、漢唐等展現公司派企圖心及回饋股東，除現金股息創歷史新高、股息發放率逾70%外，目前殖利率更達5%以上，可望在近期盤勢震盪時，吸引存股族關注。

上市櫃公司近期密集公布股利，至4月19日止，已有近1,800家揭曉。凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥指出，以2024年整體稅後純益4.06兆元、平均發放率約60%推估，現金股息合計達2.4兆元，重返高檔水準。

台新投顧副總經理黃文清分析，雖然美國對等關稅帶來不確定性，截至目前仍有89家去年現金股息配發水準改寫歷史新高，顯見公司派或大股東對於營運前景深具信心，有助維繫股價偏多表現。

統一投顧董事長黎方國認為，台股有多檔高股息ETF將於5、6月更換成分股，隨近期股價大幅修正，不少個股殖利率拉高，可望吸引投信基金提前進場卡位，等待日後的ETF基金買盤進場。

圖／經濟日報提供
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篩選去年現金股利締造新猷、股息發放率超過70%、股息殖利率大於5%的代表個股，包括：漢唐、南寶、汎德永業、崑鼎、潤德、永信建、一零四、亞翔、廣達、力領科技等，大多數都賺超過一個股本。

黃文清分表示，以往台股平均股息發放率在60%左右，但一零四達100%，將獲利全拿來配息；潤德、永信建、崑鼎、南寶、漢唐等六家亦達85%至96.6%不等的高檔水準。

台股 高股息

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