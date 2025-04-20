迎戰川普關稅風暴 金管會：台股限空令將不設期限

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

迎戰川普關稅風暴，金管會7日起緊急祭出限空令，至今已實施兩周，金管會昨（19）日宣布，考量美國關稅政策及與各國談判結果仍存高度不確定性，為維護資本市場穩定，繼續實施限空令，且不設期限，直到市場穩定為止。

三道限空令為：一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量、由30%降至3%，三、拉高融券保證金成數、由90%升至130%。

金管會指出，台股上周跌幅0.68%，已較前一周8.31%縮小，震幅4.24%亦較前一周13.37%降低，市場趨於穩定。截至3月底台股本益比17.28倍，現金殖利率3.06%（加計股票股利為3.17%），國內上市櫃公司截至3月底累計營收約11.22兆元，較去年同期成長17.32%，歷年同期最高，顯示上市櫃經營績效良好。

上市櫃實施庫藏股截至18日尚在執行庫藏股125件，預計最大可買回金額約693億元，亦較前一周提高，除持續增加市場買盤力道，亦顯示公司經營階層以實際行動表達對公司信心。

台股 庫藏股 金管會

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