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關稅談判結果仍存不確定性 金管會宣布限空令繼續實施

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成之衝擊，金管會前宣布自4月7日至4月18日，採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市之暫行措施。金管會考量美國關稅政策以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，未來仍面臨國際政經情勢及國際股市波動影響。為持續維護資本市場穩定及投資人權益，金管會於今(19)日宣布3項穩定措施繼續實施。

金管會指出，觀察台股本周跌幅0.68%已較前一周8.31%大幅縮小，振幅4.24%亦較前一周13.37%顯著降低，市場更趨於穩定。另截至3月底台股本益比17.28，現金殖利率達3.06%(加計股票股利3.17%)，國內上市櫃公司截至3月底累計營收約11.22兆元，較去年同期成長17.32%，為歷年同期最高，顯示台股上市櫃公司經營績效良好體質穩健。另上市櫃公司實施庫藏股維護股東權益部分，截至4月18日尚在執行庫藏股件數(125件)及預計最大可買回金額(約693億元)亦較上周五(82件及約537億元)提高，除持續增加市場買盤力道，亦顯示公司經營階層以實際行動表達對公司信心。

金管會將持續關注國際金融情勢變化及證券交易市場情況並即時評估，如市場有明顯變化亦將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。

台股 金管會

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