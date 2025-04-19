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考量川普關稅仍在未定之天 金管會限空令將繼續實施

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
考量美國關稅政策以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，金管會今（19）日宣布，限空令將繼續實施。圖／聯合報系資料照片
考量美國關稅政策以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，金管會今（19）日宣布，限空令將繼續實施。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普4月公布對等關稅計畫，攪得全球股市天翻地覆，雖然台股最近兩周逐步走穩，但考量美國關稅政策、以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，金管會今（19）日宣布，限空令將繼續實施。

因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成的衝擊，金管會先前宣布自4月7日至4月18日止，採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市暫行措施。

金管會觀察，台股本周跌幅0.68%，已較前一周8.31%大幅縮小，振幅4.24%亦較前一周13.37%顯著降低，市場更趨於穩定。

另外，截至3月底，台股本益比17.28，現金殖利率達3.06%（加計股票股利3.17%)，國內上市櫃公司截至114年3月底累計營收約11.22兆元，較去年同期成長17.32%，為歷年同期最高，顯示台股上市櫃公司經營績效良好、體質穩健。

上市櫃公司實施庫藏股維護股東權益部分，截至114年4月18日，尚在執行庫藏股的件數為125件，最大可買回金額預計約693億元，亦較上周五的82件、537億元提高，除持續增加市場買盤力道，亦顯示公司經營階層以實際行動表達對公司信心。

金管會今天宣布，考量美國關稅政策，以及與各國談判結果仍存在高度不確定性，台股未來仍面臨國際政經情勢及國際股市波動影響，為維護資本市場穩定及投資人權益，前揭3項穩定措施將繼續實施。

此外，金管會也將持續關注國際金融情勢變化、證券交易市場情況並即時評估，如市場有明顯變化，亦將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。

台股 金管會

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