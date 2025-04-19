台股回到19000點至2萬點間震盪 待5月釐清晶片關稅

美國4月2日宣布對等關稅後，台股單日暴跌2065.87點，跌破兩萬點後再殺低，在19000點至2萬點間震盪。雖然美國關稅措施仍一變再變，但分析師認為，台股經歷最恐慌的殺低後，大漲大跌都不易，只能等5月川普公布晶片關稅，而美股也將牽動台股表現。

台股18日量縮震盪整理，終場收在19395.03點，上漲56.3點；台股本週累計下跌133.74點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股經歷單日重挫逾2000點的最大恐慌性殺盤，打出低點後的震盪與反彈過程，應該不易再出現低點，但也漲不動，主要還是必須等待美國5月釋出的晶片關稅內容。因此，台積電法說會訊息正面，股價卻上不去，原因也是要等晶片關稅公布。

蔡明翰分析，即便關稅衝擊最壞的情況可能已過去，台積電法說會也偏正向，但若5月公布晶片關稅不利台廠，可能股價又被重擊一次，所以現階段台股陷入膠著。

不過，他認為，判斷台股短線表現仍須觀察美股走勢，若美股震盪走高，台股也有機會連動，但漲幅恐不如美股，晶片關稅的不確定因素仍是主因。

他說明，若晶片關稅開徵，所有電子股都有壓力，資金無法回到電子股，指數還是漲不上去，短線投資人只能暫時把錢轉到非電族群，等待晶片關稅結果。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股自23000多點殺至17000多點，下跌6000多點後反彈約2700點，再跌約800點，指數呈現19000點至20000點區間震盪格局，短線先守住19000點整數關卡，並注意國安基金進場時的18376點防線。

陳奕光認為，台股短線樂觀的理由包括融資近期減幅高達34%、台幣從33.27大幅升值至32.5兌1美元，以及過去經驗顯示，國安基金6次進場，有5次上漲。

他說，美國對等關稅90天緩衝期帶來提前拉貨潮，外資法人原估台積電今年第2季營收季增約9%，但現已上調為11%至14%，加上5月股東會的配息行情以及台北國際電腦展為台股加溫，都屬台股的正面因素。

至於需要留意的部分，陳奕光提醒，外資期貨空單恐對台股形成壓力，且關稅問題未解，尤其晶片關稅尚待釐清都是可能的負面因素。