快訊

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鋒面接近午後雷雨開炸 吳德榮：下周二可望創今年最高溫 熱如「盛夏」

川普鬆口：對陸關稅可能降低 外媒指美中高層交流不順暢

危機入市 這家建商再砸逾3億元取得台積電ADR 5.57萬股

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

鼎固-KY（2923）今（18）日代子公司鼎固置業公告，自2025年4月17日至2025年4月18日累計取得台積電（2330）在美國ADR（TSM）股票55,700股，總交易金額約931.45萬美元、約近新台幣3.04億元，平均每單位價格約167.23美元，持股比率約0.0030%。

鼎固-KY表示，在資金運用考量下，子公司鼎固置業近期陸續取得台積電在美國ADR，總交易金額逾3億元。

不僅入手台積電ADR股票，鼎固-KY4月4日才剛代子公司鼎固置業公告，累計取得美國特斯拉Tesla（TSLA）股票38,152股，總交易金額約938.41萬美元、約新台幣3.05億元，平均每單位價格約245.97美元。

總計公司已砸逾6億元取得美國特斯拉Tesla、台積電ADR持股，危機入市意味濃厚。

台積電 美國

延伸閱讀

特斯拉加州市占跌破50%

這建商2天砸10.8億元投資美股 大買特斯拉、輝達、台積電ADR

川普害全球股市大跌 大陸富豪為何反而更有錢了？

美國宣布徵關稅…促中歐電動車談判 替代方案有利比亞迪、不利特斯拉

相關新聞

台股價漲量縮周線連二黑 外資連五賣…國家隊護盤

台積電法說釋出正向展望，樂觀看待AI前景，市場不安情緒塵埃落定，在電子股領漲下，昨（18）日指數震盪盤堅，終場上漲56點...

台積電法說後首家外資狠砍目標價 驚見千元以下

台積電舉行法說後，共有八家外資法人快速出具最新報告，包括摩根士丹利（大摩）、大和資本、傑佛瑞證券等五家，目標價不變，仍看...

台股本周震盪走疲 國安基金買超十強出列

台股本周震盪走疲，雖暫時擺脫前周劇烈震盪的走勢，不過國安基金仍適時點火助威。總計本周國安基金買超標的前十大包括：緯創、中...

就市論勢／晶圓代工、金融 題材熱

台股昨（18）日上漲56點，漲幅0.2%，指數收在19,395點。本周加權指數雖然仍走跌，周線連二黑，但跌幅縮小至0.6%、下跌133點，平均日均量3,069億元；相較之下，櫃買中心指數率先反彈，本周上漲3.5%。

一周熱門零股／四檔成交量逾千萬股

川普關稅政策不確定性、台積電（2330）法說會，牽動台股本周零股市場交易焦點，由於零股投資人逢低抄底風潮已過，買盤縮手，...

ETN趨勢導航／元大綠能 N 周漲5.9%

關稅戰、人工智慧（AI）晶片禁令等紛擾不斷，台股本周在外資調節壓力未歇下，反彈至10日線附近陷入整理，追蹤台股標的為主的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。