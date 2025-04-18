危機入市 這家建商再砸逾3億元取得台積電ADR 5.57萬股

台股昨（18）日上漲56點，漲幅0.2%，指數收在19,395點。本周加權指數雖然仍走跌，周線連二黑，但跌幅縮小至0.6%、下跌133點，平均日均量3,069億元；相較之下，櫃買中心指數率先反彈，本周上漲3.5%。

2025-04-18 23:09