台股本周震盪走疲 國安基金買超十強出列

台股本周震盪走疲，雖暫時擺脫前周劇烈震盪的走勢，不過國安基金仍適時點火助威。總計本周國安基金買超標的前十大包括：緯創（3231）、中信金（2891）、旺矽（6223）、東元（1504）、元大金（2885）、統一超（2912）、第一金（2892）、聚陽（1477）、統一、川湖（2059）等個股。

國安基金上周進場大買台積電、聯發科、中華電、台灣大哥大、台泥、中信金等。本周則以AI伺服器、半導體設備、金融以及內需股為主要助攻標的，透過輪動不同族群、不同績優股，持續發揮穩盤作用。

法人分析，現階段台股應該已經度過關稅的主衝擊，其中能倖免於關稅影響、受惠急單拉貨的標的，可望陸續回到基本面的軌道。針對稍早並非因基本面出現變化而走跌的標的或族群，則可以留意超跌後的潛在表現機會。