聽新聞
0:00 / 0:00
台股本周震盪走疲 國安基金買超十強出列
台股本周震盪走疲，雖暫時擺脫前周劇烈震盪的走勢，不過國安基金仍適時點火助威。總計本周國安基金買超標的前十大包括：緯創（3231）、中信金（2891）、旺矽（6223）、東元（1504）、元大金（2885）、統一超（2912）、第一金（2892）、聚陽（1477）、統一、川湖（2059）等個股。
國安基金上周進場大買台積電、聯發科、中華電、台灣大哥大、台泥、中信金等。本周則以AI伺服器、半導體設備、金融以及內需股為主要助攻標的，透過輪動不同族群、不同績優股，持續發揮穩盤作用。
法人分析，現階段台股應該已經度過關稅的主衝擊，其中能倖免於關稅影響、受惠急單拉貨的標的，可望陸續回到基本面的軌道。針對稍早並非因基本面出現變化而走跌的標的或族群，則可以留意超跌後的潛在表現機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言