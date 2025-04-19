台股價漲量縮周線連二黑 外資連五賣…國家隊護盤

台積電（2330）法說釋出正向展望，樂觀看待AI前景，市場不安情緒塵埃落定，在電子股領漲下，昨（18）日指數震盪盤堅，終場上漲56點、收19,395點，成交量萎縮到2,016億元，為7日股災以來的最低量；周線跌133點、跌幅0.6%，連二黑。

台積電昨日上漲3元，收在850元，買盤轉向電子族群，包括記憶體、銅箔基板、電子紙、遊戲軟體、安全監控等表態領軍，盤中加權指數一度上漲161點，惟買盤追價力道不足，漲勢緩步向下收斂。

盤面上個股漲跌互見；19大類股中，航運、玻陶大漲逾1%最強勢，貿易、橡膠、觀光、電子等也紛紛收紅上漲。十檔千金股跌略多於漲，其中以聯發科漲1.8%最強勢，嘉澤跌3.5%最疲軟，印能跌出千金股行列。

籌碼面部分，三大法人昨日賣超159.5億元。其中外資賣超151.9億元，連五賣、累計賣超689.4億元，4月來外資已賣超台股1,025.5億元；投信買超19.6億元，轉賣為買；自營商賣超27.2億元，連15賣、累計賣超1,283.9億元。八大公股行庫則買超39.1億元。

法人分析，大盤昨天高點19,499點已彈升至5日均線附近，因缺乏攻擊量能，以至未能成功站上5日均線，不過盤中低點並未跌破周四低點19,196點，高點則突破周四高點19,478點，代表短線賣壓宣洩應告一段落，且周KD指標K值翻紅，指標解讀偏正向。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、投信台股研究團隊看法，雖然關稅變數仍在，因美國總統川普暗示有意願調降對中關稅，且半導體關稅可能於5月初才書面審議，短線政策暫處空窗期，相關偏多因子都有助台股挑戰上方缺口及月線反壓。

另外，輝達宣布與供應鏈共組「AI美國製造大聯盟」，生產晶片及AI超級電腦，加上先前對等關稅豁免20項商品清單中，包含半導體設備及伺服器等產品，預期AI伺服器、半導體族群，短線有機會加入類股輪動行列。