千金夢碎！首家外資狠砍台積電目標價 驚見「9字頭」

台積電（2330）舉行法說後，多家外資法人火速出具最新報告解析重點。值得注意的是，美國道明證券（TD SECURITIES）指出，基於三大不利因素，維持台積電「中立」評級，目標價由1,250元降至950元，降幅達24%，首度更驚見下調至千元以下的外資券商。

台積電法說雖然符合或多優於市場預期，不過除了滙豐、高盛、美銀三家外資二度調降目標價外，更驚見美國道明證券解析「三大不利」因素，維持台積電「中立」評級，目標價由1,250元降至950元，降幅達24%。

三大不利因素包括：一、占總營收75%至80%的智慧機與個人電腦市場，終端需求可能趨緩，風險正在上升；二、英特爾與三星不斷擴大晶圓代工資本支出，可能帶來競爭加劇的壓力；三、地緣政治風險，將導致台積電美、日、歐的建廠成本明顯提高。這是目前外資圈中，首見目標價在千元以下的券商。

道明證券表示，關稅目前尚未造成實質阻力，但需求波動風險存在。儘管可能提前拉貨，公司仍維持2025年全年展望不變，預期營收年增約20%。不過，AI PC與行動裝置升級周期尚未啟動，需求動能仍待觀察。

事實上，資本支出方面，2025年預計維持在380億至420億美元間，主要投入2nm研發與新廠建設，包括美國亞利桑那州、日本熊本，以及德國德勒斯登（Dresden）晶圓廠。但隨海外廠房建設規模擴大，較高的折舊成本將帶來每年3–4%的毛利率壓力，進而影響未來自由現金流（FCF），構成中期財務挑戰。

毛利率趨勢上，台積電第1季毛利率落財測高標。道明證券分析，儘管面臨1月台灣地震影響及海外廠房成本上升的挑戰。第2季度毛利率指引為57–59%，與市場預期一致。但隨著海外廠房建設擴大，未來五年每年毛利率可能稀釋2–3%，更長期則可能達3–4%。儘管如此，道明仍認為長期毛利率仍有望維持在53%以上。

製程需求方面，道明預期，5nm與4nm將持續滿足AI加速器強勁需求。N2製程仍按計畫於2025年下半年量產，後續N2P與A16則預定於2026年下半年推進。

另外，台積電3nm產能擴張進度較預期緩慢，而預計於 2025年導入的2nm環繞閘極（GAA）技術，將成為下一波主要成長動能。