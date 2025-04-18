台積法說後 多數外資目標價仍看逾千元

台積電舉行法說後，多家外資法人陸續出具最新報告，包括大摩、大和資本、傑佛瑞證券等，目標價仍看逾千元。綜合外資法人分析，展望台積電2025年，業績穩健、AI動能強勁，而關稅成關鍵變數，下半年需求走勢與毛利表現仍需持續觀察。

台積電法說符合或多優於市場預期，包括最新出具分析報告的摩根士丹利（大摩）、大和資本、傑佛瑞、高盛、美銀、瑞穗、滙豐等七家外資法人即便調降目標價，但仍維持千元以上，且評等皆為「優於大盤」及「買進」。

其中，傑佛瑞、大和資本、大摩、瑞穗皆維持目標價，依序為1,150、1,200、1,288、1,360元；高盛目標價由1,200元下修至1,190元、美銀從1,300元下調到1,250元。

綜合大摩、大和資本、傑佛瑞三家外資券商表示，台積電維持全年營收年增約20%的目標，並預期AI加速器收入將年增翻倍，AI半導體業務亦將維持40%至45%的年均複合成長率（CAGR）。然而，為因應潛在關稅衝擊，部分客戶已提前拉貨，導致上半年成長強勁、下半年可能低於季節性表現。

另外，此季節性變化應屬異常的短期現象，且已反映於股價。台積電目前未觀察到訂單下修，但關稅政策變化仍可能於未來幾個月引發需求調整。

CoWoS產能擴張略趨保守，台積電2025年仍計劃將CoWoS產能擴至現有的兩倍，不過相較三個月前，公司對下半年擴產計畫已趨保守，將原先80K月產能下調至70K。調整因素與客戶量產進度及生產問題有關，非由終端需求疲軟所致。

此外，據調查，台積電目前預期2026財年底CoWoS產能將達100K至120K，並將於2025年中公布更新後的滾動預測。資本支出上，台積電重申2025年資本支出預算維持380至420億美元，反映對2026年營運展望的樂觀態度。但若關稅問題持續，投資影響將主要落於2026年。

除此之外，還有美國道明（TD SECURITIES）證券維持台積電「中立」評級，目標價由1,250元降至950元，是首度驚見目標價在千元以下的券商。

道明提醒，AI PC與行動裝置升級周期尚未啟動，需求動能仍待觀察。此外，雖然關稅目前尚未造成實質阻力，但需求波動風險存在。海外廠房擴張有助長期營運布局，卻將持續對毛利率與自由現金流帶來壓力。