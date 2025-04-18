就市論勢／晶圓代工、金融 題材熱
盤面分析
台股昨（18）日上漲56點，漲幅0.2%，指數收在19,395點。本周加權指數雖然仍走跌，周線連二黑，但跌幅縮小至0.6%、下跌133點，平均日均量3,069億元；相較之下，櫃買中心指數率先反彈，本周上漲3.5%。
法人資金方面，依舊僅有投信加碼，連續第七周站在買方，買超84.2億元，外資與自營商雙雙連續八周調節台股，分別減碼689.2億元、401.7億元，三大法人合計賣超1,006.7億元。
本周晶圓龍頭大廠在法說會上繳出亮眼財報，包括首季毛利率58.8%，歸屬母公司淨利3,615.6億元，歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）13.94元；第2季在3奈米與5奈米強勁需求驅動下，可望達到季增13%，並維持今年美元營收年增24%至26%目標不變，第2季財測營收可望續創新高，讓市場吃下定心丸。
美國川普政府的關稅衝擊進入2.0，使得美中貿易戰持續升溫，保護主義興起，美中逐漸朝向供應鏈分化脫鉤，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續籠罩股市變化。
目前台灣累計對美國投資金額已經超過1,000億美元，創造約40萬個工作機會，因應美國對等關稅措施，除晶圓龍頭大廠加碼投資，其他電子、資通訊、石化及天然氣等也將下一波前進美國投資重點產業。
投資建議
就目前盤勢而言，4月8日國安基金宣布第九次進場，儘管實際部署資金有限，但可明顯提供市場情緒穩定力量，且依過去八次國安基金進場經驗，進場後五日大盤有近九成機率為正報酬、平均漲幅達5.6%。
若將時間拉長為進場後20日，仍有75%機率為正報酬、且平均漲幅上升至6.9%；然仍須留意量能不足將使大盤反覆壓力測試，短期將以震盪格局為主。
選股可聚焦包括晶圓代工、IC設計、AI伺服器、電子零組件、半導體封測、光電等，若是非電族群，可挑選金融保險、汽車機械零組件、重電、特用化學等。
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