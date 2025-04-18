ETN趨勢導航／元大綠能 N 周漲5.9%
關稅戰、人工智慧（AI）晶片禁令等紛擾不斷，台股本周在外資調節壓力未歇下，反彈至10日線附近陷入整理，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大綠能N（020032）單周漲5.90%，拔得頭籌。
雖然川普開啟90天對等關稅人道走廊，但美中貿易戰持續增溫，加上美聯準會（Fed）對降息延續偏鷹態度，台股受制買盤追價乏力，本周上攻動能趨緩，統計集中市場單周跌133點或0.68%，連四跌，櫃買市場周線反彈7.19點或3.50%，終止連三黑走勢。
追蹤台股標的為主的25檔ETN中，僅有四檔打敗兩市大盤，異軍突起的元大綠能N上漲5.90%，登上冠軍寶座，兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG高息N分居二、三位，單周漲幅分別為4.64%、4.31%。
本周前段班主要分布於半導體、電動車、櫃買等特色，包括統一價值成長30N、統一智慧電動車N、元大特選電動車N、元大IC設計N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG成長N、元大上櫃ESG龍頭N等，漲幅在2.36%至3.82%不等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言