ETN趨勢導航／元大綠能 N 周漲5.9%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

關稅戰、人工智慧（AI）晶片禁令等紛擾不斷，台股本周在外資調節壓力未歇下，反彈至10日線附近陷入整理，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大綠能N（020032）單周漲5.90%，拔得頭籌。

雖然川普開啟90天對等關稅人道走廊，但美中貿易戰持續增溫，加上美聯準會（Fed）對降息延續偏鷹態度，台股受制買盤追價乏力，本周上攻動能趨緩，統計集中市場單周跌133點或0.68%，連四跌，櫃買市場周線反彈7.19點或3.50%，終止連三黑走勢。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，僅有四檔打敗兩市大盤，異軍突起的元大綠能N上漲5.90%，登上冠軍寶座，兆豐半導體氣候N、元大上櫃ESG高息N分居二、三位，單周漲幅分別為4.64%、4.31%。

本周前段班主要分布於半導體、電動車、櫃買等特色，包括統一價值成長30N、統一智慧電動車N、元大特選電動車N、元大IC設計N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG成長N、元大上櫃ESG龍頭N等，漲幅在2.36%至3.82%不等。

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