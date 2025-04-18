興櫃一周回顧／諾亞克勁揚四成

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情轉佳，上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2%，表現最強興櫃股由生技醫療股的諾亞克（7724）奪下，周漲幅超過四成。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為79.2億元、成交1.3億股、成交11.55萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數大幅增加至27檔。

本周漲幅前十強依序為醫療耗材供應鏈股諾亞克41.5%、電機機械股高明鐵40.8%、新藥研發股安基生技35.4%、半導體股映智31.4%、新藥研究開發台睿30.2%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫29.4%、第三方支付服務公司交流資服29.1%、光電股山太士26.2%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電25.3%、新藥研發股國鼎24.7%。其中映智連續兩周進入前十強榜單，繼前一周漲7.2%後，本周再漲超過三成。

兩檔於本周新掛牌，分別為提供資訊安全專業服務的極風雲創及從事提供自動化方案的和亞智慧，都在15日登錄興櫃。此外，唯數鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，昨日經董事會決議通過終止興櫃股票發行。