興櫃一周回顧／諾亞克勁揚四成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周行情轉佳，上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2%，表現最強興櫃股由生技醫療股的諾亞克（7724）奪下，周漲幅超過四成。

根據櫃買中心昨（18）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為79.2億元、成交1.3億股、成交11.55萬筆，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數大幅增加至27檔。

本周漲幅前十強依序為醫療耗材供應鏈股諾亞克41.5%、電機機械股高明鐵40.8%、新藥研發股安基生技35.4%、半導體股映智31.4%、新藥研究開發台睿30.2%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫29.4%、第三方支付服務公司交流資服29.1%、光電股山太士26.2%、離岸風電水下基礎製造商世紀風電25.3%、新藥研發股國鼎24.7%。其中映智連續兩周進入前十強榜單，繼前一周漲7.2%後，本周再漲超過三成。

兩檔於本周新掛牌，分別為提供資訊安全專業服務的極風雲創及從事提供自動化方案的和亞智慧，都在15日登錄興櫃。此外，唯數鑒於整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，昨日經董事會決議通過終止興櫃股票發行。

延伸閱讀

興櫃添新兵 兩檔明登錄

興櫃一周回顧／映智勁揚逾7% 居冠

友達旗下 虹彩擬登興櫃

皇家可口財報／2024年獲利3.77億元、年增7.7% EPS 5.34元

相關新聞

台股價漲量縮周線連二黑 外資連五賣…國家隊護盤

台積電法說釋出正向展望，樂觀看待AI前景，市場不安情緒塵埃落定，在電子股領漲下，昨（18）日指數震盪盤堅，終場上漲56點...

台股本週下挫0.68% 半導體股跌3.36%最弱勢

台灣證券交易所統計，台股今天收在19395.03點，較上週下跌133.74點，跌幅約0.68%。以產業別區分，半導體類指...

台積電法說後首家外資狠砍目標價 驚見千元以下

台積電舉行法說後，共有八家外資法人快速出具最新報告，包括摩根士丹利（大摩）、大和資本、傑佛瑞證券等五家，目標價不變，仍看...

台股本周震盪走疲 國安基金買超十強出列

台股本周震盪走疲，雖暫時擺脫前周劇烈震盪的走勢，不過國安基金仍適時點火助威。總計本周國安基金買超標的前十大包括：緯創、中...

就市論勢／晶圓代工、金融 題材熱

台股昨（18）日上漲56點，漲幅0.2%，指數收在19,395點。本周加權指數雖然仍走跌，周線連二黑，但跌幅縮小至0.6%、下跌133點，平均日均量3,069億元；相較之下，櫃買中心指數率先反彈，本周上漲3.5%。

一周熱門零股／四檔成交量逾千萬股

川普關稅政策不確定性、台積電（2330）法說會，牽動台股本周零股市場交易焦點，由於零股投資人逢低抄底風潮已過，買盤縮手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。