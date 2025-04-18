一周熱門零股／四檔成交量逾千萬股

川普關稅政策不確定性、台積電（2330）法說會，牽動台股本周零股市場交易焦點，由於零股投資人逢低抄底風潮已過，買盤縮手，全周成交量突破千萬股檔數僅剩四檔，較前一周八檔快速退燒。

市場專家指出，目前主要影響台股、零股市場焦點，仍在於川普關稅政策及後續的影響，以紐約聯準會（Fed）公布的3月消費者通膨預期調查數據來看，消費者預期短期內通膨會上升，未來一年通膨預期由3.1%升至3.6%，為2023年9月以來最高，調查顯示消費者對美國經濟看法變得更謹慎不安，預期美國經濟放緩甚至徹底衰退心理趨於濃厚，是否牽動零股投資人多空敏感神經，將是未來觀察重點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、富邦台50、元大台灣高息低波、緯創、大華優利高填息30。