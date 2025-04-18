一周熱門零股／四檔成交量逾千萬股

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

川普關稅政策不確定性、台積電（2330）法說會，牽動台股本周零股市場交易焦點，由於零股投資人逢低抄底風潮已過，買盤縮手，全周成交量突破千萬股檔數僅剩四檔，較前一周八檔快速退燒。

市場專家指出，目前主要影響台股、零股市場焦點，仍在於川普關稅政策及後續的影響，以紐約聯準會（Fed）公布的3月消費者通膨預期調查數據來看，消費者預期短期內通膨會上升，未來一年通膨預期由3.1%升至3.6%，為2023年9月以來最高，調查顯示消費者對美國經濟看法變得更謹慎不安，預期美國經濟放緩甚至徹底衰退心理趨於濃厚，是否牽動零股投資人多空敏感神經，將是未來觀察重點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、鴻海、富邦台50、元大台灣高息低波、緯創、大華優利高填息30。

延伸閱讀

台積電法說會後 陸行之拋出這個疑問

借中芯掛名出貨華為？台積電：2020就斷供貨 真相商務部非常清楚

台積電遭外資連環砍價…009804設上限「防失控」！個股崩殺主打分散生存權

台積電（2330）掛保證…配息只會多！專家：赴美砸1650億也為股東長抱鋪路

相關新聞

台股價漲量縮周線連二黑 外資連五賣…國家隊護盤

台積電法說釋出正向展望，樂觀看待AI前景，市場不安情緒塵埃落定，在電子股領漲下，昨（18）日指數震盪盤堅，終場上漲56點...

台股本週下挫0.68% 半導體股跌3.36%最弱勢

台灣證券交易所統計，台股今天收在19395.03點，較上週下跌133.74點，跌幅約0.68%。以產業別區分，半導體類指...

台積電法說後首家外資狠砍目標價 驚見千元以下

台積電舉行法說後，共有八家外資法人快速出具最新報告，包括摩根士丹利（大摩）、大和資本、傑佛瑞證券等五家，目標價不變，仍看...

台股本周震盪走疲 國安基金買超十強出列

台股本周震盪走疲，雖暫時擺脫前周劇烈震盪的走勢，不過國安基金仍適時點火助威。總計本周國安基金買超標的前十大包括：緯創、中...

就市論勢／晶圓代工、金融 題材熱

台股昨（18）日上漲56點，漲幅0.2%，指數收在19,395點。本周加權指數雖然仍走跌，周線連二黑，但跌幅縮小至0.6%、下跌133點，平均日均量3,069億元；相較之下，櫃買中心指數率先反彈，本周上漲3.5%。

一周熱門零股／四檔成交量逾千萬股

川普關稅政策不確定性、台積電（2330）法說會，牽動台股本周零股市場交易焦點，由於零股投資人逢低抄底風潮已過，買盤縮手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。