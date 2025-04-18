集保複委託跨境保管突破千億 今年目標過半納入保管

台灣集中保管結算所今天表示，截至4月中，集保複委託保管市值已突破千億元，並以納入全市場50%以上複委託部位作為今年度目標，全面擴展跨境保管服務。

隨全球資本市場活絡，國人透過投資海外有價證券熱度持續增溫，集保指出，2024年全年度複委託交易金額創新高，衝破新台幣7兆元。

為保護國人海外資產安全，集保結算所去年與15家複委託證券商合作共組國家隊，逐步將原存放各外國保管機構或上手證券商的海外資產移由集保結算所保管。

林丙輝表示，在各證券商的大力支持下，推動複委託在地保管成果豐碩。繼去年12月凱基證券及華南永昌證券率先啟動大批移券，今年以來已有更多複委託證券商積極響應，包含凱基證券、國泰證券、永豐金證券、富邦證券、群益金鼎證券、兆豐證券等，其中以凱基證券於今年3月完成美股全數移入最具代表性。

經統計，集保結算所複委託保管總市值已超過新台幣1200億元，保管證券種類包括股票、債券、ETF與結構型商品等，涵蓋美國、日本、新加坡等國際主要市場。

為提供複委託證券商更有效率的服務，集保表示，跨境保管資訊系統功能已全面優化，以投資人權益最攸關的股務與公司行動為例，目前已完成60項系統自動化處理，比率達97%以上；另提供超過30項報表檔案，複委託證券商可依需求選擇訂閱，即時查詢及下載所需資訊。

同時，為因應複委託交易量不斷創高，集保結算所已將SWIFT電文傳輸量能擴充為5倍，有效提升跨國交割、股務處理效率。

此外，證券商將部位移入後，不僅可受惠於集保結算所的優惠費率大幅節省作業成本，更因集保為國內單一聯繫窗口，負責與外國保管機構溝通，加速問題處理效率，也讓證券商享有國際專業團隊的即時服務，進而提高投資人海外資產安全及權益保障，創造證券商與投資人雙贏局面。