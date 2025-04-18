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上市櫃公司揭露員工健康等具體措施 可列公司治理評鑑計分

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

積極響應「健康台灣」願景，並推動企業更重視員工健康與福利，臺灣證券交易所指出，上市櫃公司若有防治肥胖及三高等與員工健康相關的具體措施與實施成效，並於公司網站及股東會年報揭露，或可列入公司治理評鑑計分。

為促進全民健康生活，推升全齡健康照顧，並接軌國際健康永續發展目標，實踐「健康台灣」國政願景，總統府於2024年6月成立「健康台灣推動委員會」，由總統擔任召集人，邀集政府機關代表與各界醫療領域學者專家，每季於總統府召開會議，作為擬定健康台灣政策推動的溝通平台。

「健康台灣推動委員會」肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎三項任務，借重產、官、學、研及民間力量，廣納建言、多元對話並凝聚共識。

自成立以來已召開三次委員會議，透過「健康台灣願景規劃」到「慢性病防治：健康生活模式養成、肥胖防治及三高防治888計畫」等主題的討論與溝通，推動公私部門協力合作，期盼多管齊下的具體行動策略，提升國人健康，更展望國際間的合作，建立後疫情時代的全球關懷。

證交所表示，上市櫃公司如有防治肥胖及三高等與員工健康相關之具體措施與實施成效，並於公司網站及股東會年報揭露，屬於公司治理評鑑指標4.9「公司網站及年報是否揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形？」的要件一「列舉員工福利事項」。

此外，亦屬指標4.10「公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形？」的要件一「具體說明對員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形」中員工健康相關涵蓋範圍，若公司符合個別指標所列得分要件可於構面內計分。

股東會

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