快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

聽新聞
0:00 / 0:00

台股本週下挫0.68% 半導體股跌3.36%最弱勢

中央社／ 台北18日電
半導體示意圖。美聯社
半導體示意圖。美聯社

台灣證券交易所統計，台股今天收在19395.03點，較上週下跌133.74點，跌幅約0.68%。以產業別區分，半導體類指數下跌3.36%跌幅最大，電子通路類指數上揚6.03%漲勢最強。

證交所統計，今天全體上市公司市值新台幣62兆4006.56億元，較上週減少4214.81億元，減幅約0.67%。

證交所指出，本週未含金融類指數下跌122.59點，跌幅約0.73%，未含電子類指數上漲161.37點，漲幅約0.93%，未含金融電子類指數上漲216.54點，漲幅約1.69%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆5348億元，全體上市股票成交金額1兆3858.48億元，股票成交量週轉率1.84%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4227.53億元，占全體上市股票交易金額30.51%；電腦及週邊設備類1794.93億元，占12.95%；電子零組件類1502.52億元，占10.84%。

成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類18.78%、航運類4.76%、電機機械類4.52%。

累計今年初開盤迄今共67個交易日，集中市場總成交金額為24兆267.1億元，市場日平均成交金額3586.08億元，股票成交量週轉率27.09%，股票日平均成交量週轉率0.4%。

新台幣 股票

延伸閱讀

新台幣連4貶收32.608元 單週仍漲9.7分

中鼎工程違反重大訊息規定 證交所處20萬元違約金

黃仁勳訪中、輝達股價續跌 台股「老 AI 們」表現如何？

資本市場服務團攜手勤業眾信 傳遞資本市場最新政策與實務資訊

相關新聞

台股上漲56點收19,395點 台積電上漲3元收850元

台股18日量能明顯縮小，早盤以19,423.98點開出，終場收19,395.03點，上漲56.3點，漲幅0.29%，成交...

台股本週下挫0.68% 半導體股跌3.36%最弱勢

台灣證券交易所統計，台股今天收在19395.03點，較上週下跌133.74點，跌幅約0.68%。以產業別區分，半導體類指...

市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多

台股今天量縮震盪上漲56.3點，收在19395.03點。外資賣超新台幣151.79億元，賣超前10名以電子股居多，包括半...

台積電法說會報喜但股價小漲 外資賣超7123張、連三賣

台股18日收在19,395.03點，上漲56.3點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超151.79億元，法說會釋出正面訊...

朱成志：台積電Upside想像空間不大 看好中小型股

台積電（2330）17日法說，釋出首季亮麗的財報成績單，但外資報告卻普遍調降目標價。萬寶投顧董事長朱成志今表示，台積電今...

除了買台積電之外該怎麼選股？法人曝還有這些

台積電（2330）法說會報喜，但股價反應卻是相對平淡，法說會後僅是小漲收盤，法人坦言，主要是受市場偏空氛圍的影響，不過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。