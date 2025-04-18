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台股本週下挫0.68% 半導體股跌3.36%最弱勢
台灣證券交易所統計，台股今天收在19395.03點，較上週下跌133.74點，跌幅約0.68%。以產業別區分，半導體類指數下跌3.36%跌幅最大，電子通路類指數上揚6.03%漲勢最強。
證交所統計，今天全體上市公司市值新台幣62兆4006.56億元，較上週減少4214.81億元，減幅約0.67%。
證交所指出，本週未含金融類指數下跌122.59點，跌幅約0.73%，未含電子類指數上漲161.37點，漲幅約0.93%，未含金融電子類指數上漲216.54點，漲幅約1.69%。
本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆5348億元，全體上市股票成交金額1兆3858.48億元，股票成交量週轉率1.84%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類4227.53億元，占全體上市股票交易金額30.51%；電腦及週邊設備類1794.93億元，占12.95%；電子零組件類1502.52億元，占10.84%。
成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類18.78%、航運類4.76%、電機機械類4.52%。
累計今年初開盤迄今共67個交易日，集中市場總成交金額為24兆267.1億元，市場日平均成交金額3586.08億元，股票成交量週轉率27.09%，股票日平均成交量週轉率0.4%。
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