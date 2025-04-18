唯數娛樂科技中止興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行案

興櫃娛樂公司唯數娛樂科技（6626）18日召開重大訊息說明會，鑒於目前整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，今天召開董事會，決議通過終止本公司興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行案。

公司表示，會後擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人證券櫃檯買賣中心之公告為準。

此外，將依公司法規定，提請股東會通過停止公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行，造成股東不便，在此表達萬分歉意。