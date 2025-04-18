台積電法說會報喜但股價小漲 外資賣超7123張、連三賣

台股18日收在19,395.03點，上漲56.3點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超151.79億元，法說會釋出正面訊息， 第2季營收有機會創高的台積電（2330）股價僅小漲，以850元收盤，上漲3元，但遭外資賣超7,123張，連三賣。

台股早盤以19,423.98點開出，權王台積電小漲，各類股表現上，航運、玻陶、生技、運動休閒、油電燃氣、觀光餐旅、百貨、半導體、電腦週邊、電子組件、資訊服務、其他電子等較為強勢；記憶體股由南亞科（2408）衝上漲停領軍，華邦電（2344）上漲3.24%，AI股的緯創（3231）上漲4.47%，貨櫃三雄的萬海（2615）、陽明海運（2609）、長榮（2603）齊漲。

大盤指數終場收19,395.03點，上漲56.3點，漲幅0.29%，三大法人合計賣超160.06億元，包括外資賣超151.79億元，投信買超18.97億元，自營商賣超（合計）27.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.24億元，自營商（避險）賣超23億元。

統計外資買賣超個股發現，外資賣超前十大個股中，科技股占5檔，華邦電遭外資13,613張最多，其次是賣超友達（2409）11,790張，另外，台泥（1101）也遭外資賣超10,593張。