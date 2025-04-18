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朱成志：台積電Upside想像空間不大 看好中小型股

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台積電17日召開法人說明會。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台積電17日召開法人說明會。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台積電（2330）17日法說，釋出首季亮麗的財報成績單，但外資報告卻普遍調降目標價。萬寶投顧董事長朱成志今表示，台積電今年股價已跌21%，今年至4月8日外資賣超台股已經超過去年全年。今年大型股會很辛苦，相對看好中小型股。不過，今年台股加權指數最壞的時點應該已經過了，只是未來橫盤整理的機會較高。台積電現在的股價不貴，但Upside的想像空間不大。

朱成志表示，川普要製造業回流，他要的製造業明顯就是半導體和藥品。台積電董事魏哲家在今年3月4日就到美國送上1000億美元，不忍苛責魏董，但真的是去得太早，以至後來籌碼都減少了，若延後決策，台灣可獲得更多空間。

朱成志認為，台積電2023年股價大漲81.3%，但歷史上大漲後隔年常出現大跌。2024年已下跌21.2%。台積電最新法說會財報優於預期，長期毛利率預估維持53%以上，市場卻普遍調降目標價，為何市場會調降，因為大家不相信。台積電在美國的發展面臨籌碼面的挑戰，與臺灣市場的特殊性脫鉤，缺乏上升的想像空間短期內大幅上漲的可能性不大。

台積電 台股

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