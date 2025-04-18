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日本投資市場熱度高 玉山證券推出「即時日股報價」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

日經指數在2024年上漲6,430點，漲幅達到19%，2025年巴菲特與高盛等國際機構持續看好日股走勢，對於日本市場投資熱度不減。面對日股行情升溫、即時報價需求大增，玉山證券與三竹資訊合作，首家推出「免費即時日股報價」服務，精準同步市場資訊，協助投資人把握交易契機。

玉山證券E-Trader APP提供投資人免費即時查看日股報價，並可在同一介面一鍵完成下單，大幅提升交易效率與操作便利性，改善以往投資人若想即時掌握日本股市變化，需支付高額報價費用或滿足一定門檻的交易條件，否則僅能取得延遲15分鐘以上的報價。

展望後市，玉山證券表示，儘管近期市場波動大，市場機構仍關注日本央行是否在7月再度升息，並在企業加薪、外資持續加碼等利多支撐下，日股仍具表現空間。

玉山證券也同步優化「E-Trader APP」內的日股功能介面，推出多項貼心設計，包括依市場分類、產業類股與熱門排行整理報價資訊，涵蓋日經225、東證核心30、百大知名企業等多項指數資料，幫助用戶快速找到心儀標的進行布局。

日本央行 日股

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