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除了買台積電之外該怎麼選股？法人曝還有這些

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
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台積電（2330）法說會報喜，但股價反應卻是相對平淡，法說會後僅是小漲收盤，法人坦言，主要是受市場偏空氛圍的影響，不過，本波關稅風暴衝擊下的低點確定落在4月9日，最壞情況已過，可以由悲觀轉向中立，採大箱型區間操作來因應川普所造成的不確定性；現在的關鍵在該怎麼選股？法人看好台積電及相關概念股、老AI等。

川普的對等關稅風暴衝擊全球股市，台股在清明節連假後出現重挫，短短3個交易日大跌3,906點，在4月9日盤中更曾下探至17,306.97點，之後因川普宣布暫緩對等關稅實施90天，大盤指數止跌反彈。

台股18日收在19,395.03點，統計由4月2日的21,298.22點下跌以來，下跌1,903.19點，全球股市的表現仍深受川普反覆不定的言論所影響，暴跌或是強彈，都受到川普的談話所左右。

統一投顧董事長黎方國強調，台積電法說會釋出利多訊息，第1季EPS13.9元，第2季展望很好，預估台積電上半年EPS至少29元，全年上看60元，以本益比15倍來估算，股價900元是很安全的。

黎方國認為，由於川普所造成的不確定性尚未消除，影響市場氛圍，市場偏空下，法人所願意給予的本益比也會下修，但從台股近期的反彈表現來看，可以確定4月9日為關稅風暴所衝擊的低點，包括恐懼的總和及殺融資賣壓齊湧。

黎方國指出，在低點確定下，代表最壞情況已過，接下來則是該怎麼選股？他進一步說明，目前可以由悲觀轉向中性，但還不用樂觀，因為來自川普的變數還在，所以可採取大箱型區間操作來因應，預估區間約落在前波低點到月線上緣（約17,300~20,000點），至於持股比重上，可以中性持股，現金及股票各半。

在選股上，黎方國表示，台積電基本面好，是可以買的安心的股票，另外，台積電相關的概念股也可以留，例如台積電設備供應鏈，AI概念股則是看好老AI股。

台積電 川普 關稅

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