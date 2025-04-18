台股喜劇收尾、周跌幅收斂至0.68% 電子要角表現全都露

台股本周持續壟罩在川普關稅政策不確定性中，惟台積電（2330）法說落幕，董事長魏哲家表明沒有參與英特爾的合資計畫，市場不安情緒下降，台股18日彈升56.3點，得以喜劇收尾，但總成交值僅1967.15億元、寫下今年來最低量。

累計一周，集中市場指數跌幅較前一周的8.31%，大舉收斂至0.68%、合計下跌133.74點，收19395.03點，但5日線未能守住，周線也續黑，日均量約2986.4億元；櫃買指數則反彈7.19點、漲幅3.51%，收212.13點，周線終止連3黑，日均量增至約833億元。

個股表現上，本周漲幅王由顯示器解決方案供應商華凌奪得，股價周漲48.8%，收復全短均，且漲幅前10大個股僅光焱科技股價超過百元，其餘皆為中低價族群；跌幅則以上櫃其他股沈氏（8921）下挫28.5%最重。

主要電子權值股表現上，廣達（2382）表現最強悍。台積電周跌4.39%，收850元；聯發科（2454）跌1.44%，收1365元；廣達漲6.96%，收230.5元；鴻海（2317）漲0.74%，收135.5元；中華電（2412）跌0.39%，收128元；台達電（2308）跌4.63%，收319.5元。

本周漲幅前10名依序為：華凌（6916）漲48.8%，收24.85元；廣寰科（3287）漲46.1%，收43.1元；有成精密（4949）漲35.74%，收42.35元；訊達（6140）漲35.57%，收40.4元；力山（1515）漲35.48%，收33.6元；欣普羅（6560）漲30%，收34.45元；德晉（3466）漲29.61%，收41.8元；哲固（3434）漲28.82%，收66.6元；昇銳（3128）漲28.57%，收27元；光焱科技（7728）漲28.32%，收294.5元。

本周跌幅前10名依序為：沈氏跌28.5%，收20.45元；全域跌24.57%，收19.8元；中鼎跌18.56%，收31.6元；寶得利跌13.42%，收6元；桓鼎-KY跌12.44%，收18.3元；濱川跌12.15%，收50.6元；桂田文創跌10.63%，收9.16元；高技跌10.4%，收133.5元；集雅社跌9.9%，收44.15元；台富跌9.55%，收14.2元。