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台股上漲56點 三大法人賣超160億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股18日開高，權王台積電（2330）法說會報喜，預估第2季營收有機會再創高，股價以850元收盤，上漲3元，大盤指數收在19,395.03點，上漲56.3點，成交量1,963.3億元，三大法人賣超160.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.79億元，投信買超18.97億元，自營商賣超（合計）27.24億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.24億元，自營商（避險）賣超23億元。

台股早盤以19,423.98點開出，終場收19,395.03點，上漲56.3點，漲幅0.29%，各類股表現上，航運、玻陶、生技、運動休閒、油電燃氣、觀光餐旅、百貨、半導體、電腦周邊、電子組件、資詖服務、其他電子等較為強勢；記憶體股由南亞科（2408）衝上漲停領軍，華邦電（2344）上漲3.24%，AI股的緯創（3231）上漲4.47%，貨櫃三雄的萬海（2615）、陽明海運（2609）、長榮（2603）齊漲。

台股 自營商

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