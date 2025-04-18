台股上漲56點收19,395點 台積電上漲3元收850元

台股18日量能明顯縮小，早盤以19,423.98點開出，終場收19,395.03點，上漲56.3點，漲幅0.29%，成交量1,963.3億元。櫃買則收212.13點，上漲0.05點，台積電（2330）收850元，上漲3元。

盤面上以類股來看，以航運、玻陶、其他電子、運動休閒、半導體、油電燃氣、觀光餐旅、電子零組件等較為強勢，另外表現弱勢的則有鋼鐵、綠能環保、紡織、電機、營建、食品、光電等。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，緯創（3231）、驊宏資（6148）、陽明海運（2609）、萬海航運（2615）、南亞科（2408）、長榮海運（2603）、鴻海（2317）、波若威（3163）、華經（2468）、廣達（2382）、聯鈞（3450）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、大綜（3147）、貿聯-KY（3665）、川湖（2059）、台光電（2383）、寶一（8222）、華邦電（2344）、擎亞（8096）、旺矽（6223）。

而量大弱勢的則有，世芯-KY（3661）、國巨（2327）、奇鋐（3017）、華星光（4979）、中信金（2891）、智原（3035）、矽力-KY（6415）、環宇-KY（4991）、訊達（6140）、嘉澤（3533）、安馳（3528）、創意（3443）、國泰金（2882）等。

統一投顧表示，聯準會主席鮑爾表示不急於調整基準政策利率的鷹派發言，加上川普關稅政策反覆未定，美中貿易戰升溫，在各國與美國談判未有明確結論前，關稅陰霾持續壟罩股市變化。17日台積電法說優於預期，惟關稅對供應鏈影響將有遞延性，下半年訂單強度稍有放緩。

台股現階段籌碼面正向，不過量能不足將使大盤反覆壓力測試，反彈以震盪格局，緩步挑戰4月7日缺口20,200點，選股優先以業績佳搭配高殖利率為主，反彈建議區間操作、分批低接不追高，同時保有一定比例現金彈性。