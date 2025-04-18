中鼎196億元債權回收未定 再吞第二根跌停、逾1.3萬張賣單高掛
美國綠能商GCEH聲請重整，牽動中鼎（9933）約196.04億元債權回收；雖然中鼎強調事先已設擔保權、啟動法律行動並參與協商，全力控管財務與營運風險，不過市場投資人依舊不買單，繼17日午盤打入跌停後，18日再吞第二根跌停、股價31.6元，並有超過1.3萬張賣單高掛，下周面臨30元保衛戰。
美國綠能業者Global Clean Energy Holdings, Inc.（GCEH）近日依據美國《破產法》第11章聲請企業重整，引發供應鏈震盪。GCEH為中鼎工程美國再生能源工程的主要業主，對於GCEH重整計劃，中鼎已正式公告說明風險曝險情形，並強調正密切監控重整程序，採取法律與協商並行策略，以保障債權與營運穩定。
中鼎指出，旗下美國子公司CTCI Americas, Inc.（CTCIA）承攬GCEH子公司BKRF的重大工程，累計應收帳款高達196.04億元新台幣，占中鼎合併資產的15.7%。
該筆債權雖已依照美國法律完成擔保設定（Mechanic’s Lien），具法律優先順位，但因GCEH聲請重整，清償時程與金額仍存在高度不確定性，面對近200億元的應收帳款回收時間未定，中鼎股價已連兩日摜入跌停，市場投資人恐慌賣壓出籠。
對於此案的影響，中鼎表示，目前尚無法確認最終損失金額，需待GCEH重整計畫獲法院核定，並依實際執行債務清償情況而定。
惟中鼎強調，公司正積極參與重整程序，與其他主要債權人共同與GCEH協商，初步已達成「分年清償」共識，並協助GCEH擬定重整支持協議（Restructuring Support Agreement, RSA）遞交法院審理。
中鼎強調，對BKRF工程案虧損已在2024年認列完畢，目前僅有近200億元應收帳款未收回，這部分最快第3季法院將核定業主的重整計劃，之後視重整計劃內容，以及生質柴油廠的實際營運獲利狀況，再逐步分年回收應收款項，預計最快明後年有機會獲得清償款項。
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