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國巨股票分割將一拆四 市場不埋單？股價紅翻黑

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國巨（2327）公告董事會通過公司章程修改每股面額，原每股面額為新台幣10元，變更後每股面額為新台幣2.5元，股票「一拆四」；國巨表示，股票分拆，可讓股價更親民；18日台股反彈， 國巨以477元開高後一度往上衝高挑戰月線，但盤中翻黑， 失守5日線。

國巨董事會決議通過公司章程修改每股面額，原每股面額新台幣10元，原已發行總股數5億1,824萬1,455股，變更後每股面額新台幣2.5元，變更後已發行總股數為20億7,296萬5,820股；國巨將是台股第一家進行股票分拆的被動元件廠商。

國巨首季合併毛利率35.6%，季增2.5個百分點，年增1.8個百分點，主受益產品組合優化；營業利益64.63億元，營益率20.8%，季增2.9個百分點，年增3.4個百分點；歸屬母公司業主稅後淨利55.3億元，季增51.67%，年增20%，每股純益10.77元，賺逾一股本，為近九季高點。

展望後市，國巨預期，第2季營收將季增低個位數百分比（約1%至3%），毛利率與營益率略增。

國巨加碼搶親拚買日企，將提高公開收購日本感測器大廠芝浦電子（Shibaura Electronics）價格至每股5,400日圓，較原規劃每股4,300日圓增加25.58%，總收購金額增至823.3億日圓（近新台幣190億元），預計5月7日開始進行公開收購，第3季完成。

國巨股票「一拆四」，希望讓股價更親民，但市場似乎不埋單，18日以477元開高後往上拉高至479元，挑戰月線，但盤中翻黑，一度下滑至451元，跌破5日線，跌幅1.31%。

國巨

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