台股電子權值大軍回神 電子通路族群齊漲、兩檔快攻漲停

台積電（2330）法說後，電子權值大軍回神，18日台股早盤彈升逾百點，電子通路族群不落人後，由陞泰（8072）、亞矽（6113）快攻漲停喊衝，擎亞（8096）、茂綸（6227）、安馳（3528）、聯強（2347）等群起而上，推升電通上市櫃類指皆名列前茅。

陞泰股價已連漲4周，本周進入第5周漲勢，4月以來更已大漲逾4成，17日公告列注意股，公布第1季每股盈餘0.38元。18日多頭熱情不減，股價開盤不到15分鐘即攻上漲停39.8元鎖死，漲停買單仍超過5,500張。

陞泰原為老牌安控廠，但近年旗下半導體代理業務營收占比持續攀升，去年來比重已達八成，安控相關營收占比則降至兩成，由於安控產品來自台灣比重達65%、外銷占35%，以東南亞等地為主，因此受關稅影響不大，此外，電子通路營收也幾乎以內銷為主。

籌碼面上，陞泰本周以來獲外資買超457張、自營商賣超7張；累計4月至17日止，外資買超836張、自營商買超66張，合計買超902張。

另，擎亞近日當沖比攀升，遭列注意股，但早盤仍隨台股彈升近2.5%，意圖重返5日線。

擎亞主攻CMOS感測器、記憶體與AMOLED面板三大代理產品線，其中最受矚目的是包含HBM的記憶體相關業績比重，已於今年初達5~6成，躍升為其第一大產品線。在南韓政府日前宣布，將再投入7兆韓元支持本土晶片業在內策略產業因應貿易戰衝擊下，擎亞可望成為受惠廠之一。