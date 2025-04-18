權值、航運股走強 台股上揚160點至19499點

台積電、聯發科和鴻海3大權值股股價齊揚，以及航運類股走強，台股上漲約160.55點，攀升至19499.28點。

至10時42分，台股加權指數達19488.63點，上漲149.9點，成交值新台幣1021億元。

台積電預估第2季美元營收將季增13%，增幅高於市場預期的個位數水準，2025年營運展望不變，美元營收將成長24%至26%，並否認與英特爾（Intel）合資成立公司傳言。台積電今天股價上漲11元，盤中達858元，貢獻大盤約88點。

聯發科和鴻海震盪走高，聯發科盤中達1380元，上漲40元，鴻海達136元，上漲1.5元。

記憶體族群在客戶拉貨動能增強，第2季合約價漲價幅度可望擴大激勵下，股價齊揚，南亞科和品安強攻漲停，晶豪科、華邦電和宇瞻漲幅逾5%；電子類股指數上揚逾1%。