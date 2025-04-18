股災衝擊上班族 股民平均損失23.5萬元、近七成八憂心經濟

4月初，美國關稅政策突如其來，讓台灣不少上班族一夕之間陷入投資失血、生活緊縮的雙重壓力。根據1111人力銀行18日發布的最新調查顯示，有高達77.4% 的上班族手上持有股票、ETF、基金、期貨等金融投資工具。然而，這一波股災卻是殺得讓不少人措手不及。統計下來，受訪者平均損失高達235,038元。

原本期待以小額投資創造額外收入的上班族，頓時間反而陷入焦慮與不安。但值得注意的是，因多數上班族採取「長期定期定額」投資策略，因此並未出現恐慌性的大量拋售。

根據調查顯示，有56.8%的人，選擇「長期持有、等待回漲」，另有17.9%則視跌勢為機會，選擇「逢低進場，撿便宜」。然而，儘管操作理性，但這波突如其來的市場震盪，依舊敲響了民眾生活的警鐘。

調查中指出，現在有高達78.1%的上班族，對美國關稅政策導致的經濟影響感到擔憂，其中更有17%的人是感到「非常焦慮」。而面對這一波投資虧損對家庭生活可能造成哪方面的衝擊，有53%的上班族認為沒有太大的影響，但有38.4%的上班族已開始縮減家庭與生活支出；18%則選擇投入兼職、增加收入；甚至有9.1%的人得開始啟用預備金過日子。

1111人力銀行公關經理莊雨潔解釋，這樣的數字顯示出，大部分的上班族在有固定工作、領薪的同時，會將部分可運用的資金用作投資，較少選擇融資等風險較高的方式，手中現金相對穩定、不至於立即影響到生活。因此，在這一波股市震盪中，目前都在觀望、尚未賣出，而這也呼應多數的人目前選擇「長期持有、等待回漲」。

上述「全民兼差拓財源意願調查」問卷，是1111人力銀行自2025年4月3日到4月16日，針對求職會員進行網路問卷隨機抽樣，有效樣本數為1,009份，正負誤差值2.8個百分比。