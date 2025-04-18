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關稅令暫緩以來 電子與非電題材各有表現、這類股漲二成最佳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

4月初美國拋出對等關稅議題引發全球市場震撼，4月9日又宣布高額關稅措施暫緩90天實施，令市場鬆一口氣，各國也抓緊腳步與美方協商談判。投信法人表示，在關稅政策反覆多變下，相關消息也持續牽動市場投資情緒與類股表現，在台股投資布局上也更仰賴主動彈性調整，以在市況頻繁變動的環境中，穩中求進，建議投資人不妨善用台股主動式ETF來因應，靈活掌握台股行情。

財富管理專家表示，觀察自4/9美國政府意外踩下剎車，宣布關稅戰暫緩90天實施後，激勵全球股市反彈，截至17日止，台股大盤也自波段低點17,391點反彈11.19%，各類股指數表現全數上揚，進一步觀察反彈幅度前十大類股，電子與非電類股都有表現，當中電腦及周邊設備上漲20.9%表現最佳、電子通路19.27%居次，運輸類以18.98%居第三，其他上榜的類股還有電子零組件、光電、玻璃陶瓷、運動休閒等，指數漲幅都超過15%，也反映出在類股表現輪動分散下，當前選股操作更顯重要。

專家進一步指出，台股主動式ETF因可隨時根據市況靈活調整投資組合，操作上更具彈性，也兼享交易便利、持股透明度高等優點，在現階段關稅政策搖擺不定、資金輪動快速的環境下，適合做為投資人參與台股市場的投資工具。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期股市表現仍受美國關稅政策動向所牽制，不過隨著市場也已陸續反映關稅衝擊，協商談判以及廠商的應變也持續進行中，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，因此將可伺機逐步分批布局體質與成長性俱佳之中長線趨勢標的，選股不選市仍為核心策略，成長與價值並重，產業方面，包括電子零組件、半導體、電信、居家生活、生技等可持續留意。

台股 關稅

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