中鼎在美踩雷吞第二根跌停 三策略因應

中鼎（9933）旗下子公司CTCIA在美國踩雷，196億帳款恐難收回，雖中鼎表示不會有淨值瞬間趨近零的事情發生，也表示損失可望受控，但股價仍繼17日爆近1.9萬張大量下殺跌停後，18日一開盤即跳空跌停鎖死在31.6元，探至2020年5月來最低，跌停賣單高掛近1.2萬張，整體賣單超過1.8萬張排隊。

中鼎旗下子公司CTCIA，因客戶再生能源商Global Clean Energy（GCEH）聲請重整，導致中鼎有台幣196億元應收工程款卡關。中鼎為此舉行重大訊息說明會，會中指出，此筆196.04億元應收帳款未收回，今年恐先提列備抵呆帳，有機會明後年起、逐步分年回收清償款項，確保自身債權。

惟實際應收帳款金額仍難以預估，需視重整計畫內容與未來債務清償進度而定，預計最快第3季法院將核定GCEH重整計劃，中鼎集團也將同步評估相關的法律對策，確保債權最大化。

中鼎表示，基於保守原則，今年預期將提列部份備抵呆帳，不會以一次性的全數提列減損，因此不會有淨值瞬間趨近零的事情發生。

中鼎指出，此次GCEH重整對中鼎造成的影響雖具風險，但在債權已有擔保的情況下，尤其有擔保設定金額遠超過應收帳款近200億元，因此損失可望受控。

而面對此次採雷危機，中鼎已擬定三策略因應，包括：1、與其他債權人事先協商；2、已與GCEH其他債權人在業主既存債務達成「分年清償」初步共識；3、集團已依此共識，擬訂重整支持協議提交法院。