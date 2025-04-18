台股早盤上漲逾100點 台積電開高6元

台股18日開盤指數上漲85.25點，開盤指數為19,423.98點，早盤上漲逾100點，最高來到19,468.88點。台積電（2330）開盤價853元，上漲6元。

群益投顧表示，目前台股最大系統性風險除關稅與利率政策外，美國零息公債議題正逐漸成為市場關注焦點，皆將牽動台股表現。全球貿易戰持續延燒，利率、匯率與零息美債議題使市場擔憂引發全球金融戰，不確定因素依然高漲，將導致美股與台股容易出現暴漲暴跌。保持謹慎，不宜追漲殺跌、追高殺低。

操作題材可留意：

1.台灣內需概念股─美國總統川普宣布關稅措施除額度大增，實施內容亦具高度不確定性，對出口美國業者營運造成負面影響；相對而言，台灣內需業者所受直接衝擊較低。

2.無人機概念股─無人機具有商業價值，在新型態戰爭的重要性更大幅提升，政府近年已納入重點發展戰略產業，持續整合產官學界資源與人才，帶動台灣無人機產業快速發展，相關業者前景可期。

周四（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為39,142.23點，下跌527.16點、跌幅1.33%；S&P500指數上漲0.13%；那斯達克指數下跌0.13%；費半指數下跌0.64%。台積電ADR漲0.05%，收在151.74美元，較台北交易溢價16.44%。

美國上星期初領失業救濟金人數降至21.5萬人寫兩個月來最低，透露4月勞動市場仍維持穩定；3月新屋動工減少11.4%，顯示近期住宅建築活動放緩。美國總統川普再度批評聯準會主席鮑爾降息腳步過慢，科技股普遍走弱，輝達（NVIDIA）跌2.93%。4月18日是耶穌受難日，美股、美債休市一天。

三大法人周四集中市場合計賣超181.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超136.2億元，投信賣超16.1億元，自營商（自行買賣）賣超6千萬元，自營商（避險）賣超28.9億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少155口至5,694口，其中，外資淨空單增加1,145口至29,870口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,809口至7,652口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在17,000點 ; 月買權最大OI落在21,900點，月賣權最大OI落在17,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.75下降至0.72。VIX指數下降3.05至33.51。外資台指期買權淨金額0.22億元 ; 賣權淨金額1.45億元。整體選擇權籌碼面中性。